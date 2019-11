Hülkenberg ziet Alfa Romeo als laatste realistische optie

Buiten de beide Red Bull-teams hebben alleen Williams en Alfa Romeo de line-up voor 2020 nog niet bevestigd. Hülkenberg heeft in het verleden voor beide teams gereden, maar Antonio Giovinazzi heeft recent een aantal sterke prestaties geleverd en het lijkt steeds waarschijnlijker dat hij ook in 2020 voor het team rijdt. Mocht Alfa Romeo anders besluiten dan lijkt Hülkenberg een logische keuze, hoewel Ferrari een stem heeft in de rijderskeuze van de Italiaanse stal.

Zelf ziet de Duitser een terugkeer bij het voormalige Sauber ook wel zitten. “We hebben natuurlijk met ze gepraat, we hebben alle mogelijkheden bekeken”, verklaarde hij en voegde toe dat hij Williams op dit moment niet als mogelijke werkgever ziet: “Ik denk dat zij iemand anders nodig hebben. Ik ben niet de juiste persoon en coureur voor hen.” Hij ontkende dat zijn conclusie over Williams te maken had met geld: “Nee, dat is het niet. Ik zit in een fase van mijn carrière dat ik denk dat ik daar niet thuishoor. Met alle respect voor het team, ik heb eerder voor ze geracet, maar dat gaat denk ik niet gebeuren.”

Een rol als reserve- of testcoureur is voor Hülkenberg momenteel geen optie. De Duitser overweegt wel om zijn helm definitief aan de wilgen te hangen. “Misschien ga ik een tijdje niet racen. Ik weet het op dit moment niet. Het hangt af van een aantal zaken en we moeten zien hoe het zich in F1 ontvouwt. Zodra er meer antwoorden zijn zullen we weer kijken. Ik wil niets overhaasten en zomaar ergens gaan racen. Het moet iets zijn waardoor ik uitgedaagd word. Ik heb het perfecte antwoord op dit moment nog niet gevonden.”

Geen spijt van keuzes

Hülkenberg heeft geen spijt van de beslissingen die hij gedurende zijn F1-loopbaan genomen heeft, ondanks dat hij nooit echt heeft kunnen doorstoten tot de topteams. “Ik heb wel wat bereikt, ik heb goed gepresteerd en was erg constant. Het is vaak voorgekomen dat de keuze op mij gevallen was als andere mensen niet op die plek terecht waren gekomen, ik heb altijd goede zitjes gehad en ben altijd betaald om te racen. Dat laat wel zien dat het om kwaliteit gaat. Natuurlijk had ik graag een andere staat van dienst gehad met meer punten, een podium en overwinningen. Ik weet waarom het dubbeltje niet altijd mijn kant op is gevallen, maar ik maak me daar niet druk over. Ik kan iedere nacht met een gerust hart gaan slapen. Ik blijf graag racen, maar het leven gaat door als het niet zo is.”

Met medewerking van Adam Cooper