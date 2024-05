Hülkenberg extatisch na prima dag in Miami: "Een van de besten uit mijn carrière"

"Het ging goed vandaag, zou je kunnen zeggen", grijnst Nico Hülkenberg na een succesvolle zaterdag in Miami. De Duitser vertelt bij Sky Sports dat het absoluut een van de beste zaterdagen met Haas en misschien wel de beste van zijn carrière is. "Ik denk niet dat we er veel meer uit hadden kunnen halen", benadrukt de coureur uit Emmerik.

Geheel probleemloos was de kwalificatie niet. De coureur had net als anderen last van de baanomstandigheden. Er lag een oliespoor op het Miami International Autodrome door de Porsche Carrera Cup die daarvoor was afgelegd, waardoor Hülkenberg de muur in Q1 toucheerde. De 36-jarige coureur liep geen schade op en kon zijn weg vervolgen. "Normaal gesproken zijn we gewend om tijdens de kwalificatie meer tijd te vinden. Als je dat niet doen, ga je gauw te veel van de auto vragen, iets wat mij vaak is overkomen", legt hij uit. "In dat opzicht was het een vreemde kwalificatie, maar ik ben er erg blij mee."

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, in Parc Ferme Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Set-up niet veranderd

Tussen de sprintrace en de kwalificatie van de hoofdrace krijgen teams de kans om wijzigingen door te voeren in de auto, maar Haas hield vertrouwen in de afstelling van de sprintrace. "Daar hebben we voor gekozen omdat er nog steeds een risico is [als je de set-up verandert]", verklaart Hülkenberg. "Je weet het gewoon niet, het kan ook de verkeerde kant op vallen. We hebben het dus gehouden bij wat we bij de sprintrace hebben gezien, en dat zag er goed uit. We waren competitief."

Met een sterke racepace en P9-gridpositie heeft de Duitser de ideale uitgangspositie om in de hoofdrace wederom punten te scoren. Hülkenberg wijst Yuki Tsunoda - die vanaf P10 start - aan als zijn rivaal en verwacht dat hij met de Japanner de strijd aan moet gaan om de laatste punten. Volgens de Haas-coureur is het belangrijk dat hij - net als in China - vrij baan krijgt, waardoor de ervaren coureur het tempo in het middenveld kan bepalen.

"Geen penalty Hamilton vreemde beslissing"

Iets wat Hülkenberg goed kan gebruiken is chaos in het kop van het veld, zoals tijdens de sprintrace het geval was bij de start van de race. Lewis Hamilton zag een gaatje en dook bij de eerste remzone aan de binnenkant van Fernando Alonso. Dit veroorzaakte een kettingreactie aan botsingen, waardoor Lando Norris en Lance Stroll uitvielen. Hülkenberg was verbaasd dat de zevenvoudig wereldkampioen geen straf ontving voor het incident. "Ik denk dat hij het morgen anders aanpakt", lacht de Duitse coureur. "Het verbaast me [dat hij geen straf kreeg], omdat hij drie auto's elimineerde. Soms worden er vreemde beslissingen gemaakt."