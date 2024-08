Hülkenberg denkt oorzaak van 'gekke' crash in VT2 F1 Zandvoort te weten

Het was niet de beste vrijdag van Nico Hülkenberg. Nadat de Haas-coureur in de eerste training op een natte baan een paar keer in het grind belandde, ging het in de tweede oefensessie mis voor de Duitser. In de Tarzanbocht gleed hij de muur in en kon hij zijn weg niet meer vervolgen. Daarmee zat zijn trainingsdag erop en hij veroorzaakte bovendien de enige rode vlag van de dag. Na afloop van de vrijdag heeft de coureur uit Emmerik een vermoeden waardoor hij van de baan gleed.

"Het is een van die dingen die je nooit zeker weet, want ik remde niet echt later. Het enige is dat ik wat harder remde, maar dat kwam omdat ik absoluut meer wind in de rug had in die ronde", begint de ervaren coureur. "Ik had toen ineens een heel stevige, agressieve lock-up aan de achterkant van de auto. Ik werd als het ware van de baan afgeblazen. Dat is natuurlijk verre van ideaal. Het gaat al zo vroeg in de sessie mis en dan mis je ook nog eens de rest van die sessie."

De klap leek relatief stevig en de hoek waarin de Haas de muur raakte had veel schade kunnen opleveren, maar Hülkenberg verwacht niet dat het veel tijd kost om de VF-24 weer op te lappen. "De impact was heel, heel licht. Ik denk dat er bijna geen schade is. Misschien is de velg gebroken, maar verder niet", vertelt de Haas-coureur. Wel schreef hij bij het incident een nieuwe voorvleugel af. "Het is vooral jammer van de verloren tijd en de vleugel. Ik denk dat dat de grootste schadepost is."

Ook grindbakbezoeken in VT1 zonder noemenswaardige schade

Hülkenberg schoot zoals gezegd in de openingssessie in Zandvoort ook al een paar keer naast de baan. Volgens de Duitser had dat ook te maken met de stevige wind. "Het gebeurde in de bochten waar de wind vrij spel had", legt hij uit. "Ik verloor de voorkant gewoon. Ik stuurde in en ik reed gewoon rechtdoor. Het waren een paar uitstapjes in het grind, maar de schade viel gelukkig mee."

Video: De crash van Hülkenberg