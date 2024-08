Nico Hülkenberg viert 19 augustus zijn 37e verjaardag, maar aan pensioenplannen hoeft de Duitser voorlopig nog niet te denken. Momenteel presteert de Haas-coureur op de toppen van zijn kunnen, waardoor hij zelfs nog een overstap maakt naar het ambitieuze F1-project van Audi. Daar tekende de coureur uit Emmerik zelfs een meerjarig contract. Hülkenberg maakt daarmee onderdeel uit van de oude garde binnen de Formule 1, met alleen collega-coureurs Lewis Hamilton en Fernando Alonso die nog een aantal lentes ouder zijn.

Hoe lang houdt Hülkenberg het nog uit?

Steeds meer coureurs houden het dan ook langer dan ooit tevoren uit in de meest competitieve raceklasse van de wereld. Hülkenberg is ook van mening dat zijn leeftijd nog niet zijn tol eist. “Ik ben 37 geworden, maar ik voel me eerlijk gezegd niet oud of dat ik richting mijn houdbaarheidsdatum ga”, vertelt de Duitser in een interview met Motorsport.com. “Ik hou me daar ook niet mee bezig. Op het moment heb ik nog wat er nodig is. Zolang dat het geval is, blijf ik doorgaan. Als ik het idee krijg dat ik de jongelingen niet kan bijbenen, dan trek ik zelf de stekker eruit. Nu ben ik nog niet op dat punt aangekomen, en ik weet ook niet wanneer ik daar wel ga komen.”

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, doet zijn oordopjes in voorafgaand aan de sessie Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

Leeftijd minder belangrijk in F1

Een aspect dat van belang is binnen iedere fysieke sport, is de lichamelijke gesteldheid van de atleet. Op dit vlak is de Duitser nog amper achteruitgegaan, zo stelt hijzelf. “Maar je traint natuurlijk veel, en je hebt veel benchmarks en resultaten van vroeger. Fysiek gezien ben ik beter dan ooit, denk ik.”

Hülkenberg weet waarom F1-coureurs het vandaag de dag een stuk langer kunnen uithouden. “Dit wordt deels verklaard door de moderne medische voorzieningen die we tegenwoordig hebben, of andere voordelen ten opzichte van een aantal decennia geleden.” De 37-jarige coureur noemt daarnaast ook een groot verschil met andere sporten. “F1 is een fysieke sport, maar niet op een manier zoals voetbal of tennis dat is waar sporters problemen hebben aan gewrichten en knieën. Formule 1 is een ander soort inspanning, en die is minder gevoelig voor leeftijd”, aldus de coureur met 217 Grands Prix achter zijn naam.