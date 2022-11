Hülkenberg keert in 2023 definitief terug in Formule 1 bij Haas

Haas F1 Team was het laatste team dat nog een vrij plekje had voor het Formule 1-seizoen 2023. Officieel geldt dat ook voor Williams, al heeft dat team al de intentie uitgesproken om Logan Sargeant de kans te geven als de Amerikaan voldoende superlicentiepunten bemachtigt. De strijd om het tweede zitje bij Haas was echter een stuk opener en leek lange tijd tussen drie rijders te gaan: huidige coureur Mick Schumacher, Ferrari-reserve Antonio Giovinazzi en Aston Martin-invaller Nico Hülkenberg. In de aanloop naar de GP van Brazilië kondigde de Amerikaanse renstal aan dat de knoop eindelijk was doorgehad en nu is dan ook duidelijk welke keuze zij hebben gemaakt: Hülkenberg komt het team komend seizoen versterken.

Hülkenberg debuteerde in 2010 namens Williams in de Formule 1 en reed daarna tussen 2012 en 2019 opnieuw in de koningsklasse voor Force India, Sauber, opnieuw Force India en Renault. Tussen 2020 en 2022 had de inmiddels 35-jarige Duitser geen vast plekje op de grid, maar was hij actief als reserverijder van Racing Point, het voormalige Force India dat sinds 2021 onder de naam Aston Martin in F1 meedoet. Vanwege het coronavirus kwam hij in die periode tot vijf invalbeurten voor het team. Zo mocht Hülkenberg de eerste twee races in 2022 voor zijn rekening nemen als vervanger van de zieke Sebastian Vettel. Met zijn invalbeurten heeft hij een dermate goede indruk achtergelaten dat Haas F1 hem dus heeft aangetrokken voor 2023.

Hülkenberg wordt bij zijn komst naar Haas F1 gekoppeld aan Kevin Magnussen, die in 2022 na een jaar afwezigheid terugkeerde bij het team. Tegelijkertijd gaat de komst van de Duitser ten koste van landgenoot Schumacher, die na twee seizoenen alweer afscheid moet nemen van Haas en de Formule 1. Een racezitje zit er voor 2023 niet in voor de 23-jarige coureur, al heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff wel aangegeven dat Schumacher een interessante optie zou kunnen zijn om als reserverijder te fungeren.