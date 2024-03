Waar veel coureurs de safety car-fase in de Grand Prix van Saudi-Arabië gebruikten om een pitstop te maken, besloot Nico Hülkenberg door te rijden op de mediums in de hoop op nog een safety car later in de race. Die bleef uit en dus moest de Haas F1-coureur zijn pitstop onder de groene vlag maken. Normaliter zou hij daardoor buiten de punten zijn gevallen, maar teamgenoot Kevin Magnussen besloot hem te helpen. De Deen, die toch al twee tijdstraffen van tien seconden had gekregen, maakte zijn VF-24 zo breed mogelijk en hield het veld achter zich op. Daardoor kon Hülkenberg zijn pitstop maken en voor die groep blijven om zo het laatste puntje te pakken.

De acties van Magnussen konden niet op waardering rekenen van RB F1 Team en Williams, aangezien Yuki Tsunoda buiten de baan om werd ingehaald om vervolgens opgehouden te worden door de Haas terwijl ook Alexander Albon en Logan Sargeant moeite hadden. Hülkenberg waardeerde het wel en is bereid om hem later dit jaar zo'n gunst te doen. "Ik ben natuurlijk blij met een punt", zegt Hülkenberg. "Het is een geweldige teamprestatie en fantastisch teamwerk van Kevin. Mij is verteld dat hij me echt heeft geholpen door het veld achter zich te houden, dat heeft natuurlijk geholpen bij het pakken van het punt. Erg goed werk van hem wat dat betreft. Ik zal later dit seizoen nog wat terugdoen."

In de race zelf was Hülkenberg er niet van op de hoogte dat Magnussen er alles aan deed om de coureurs op te houden door een seconde per ronde langzamer te rijden. "Nee, ik wist het niet. Ik kreeg te horen dat het gat er was, maar ik wist niet precies hoe. Ik dacht gewoon: 'Ik ben zo goed dat ik van het veld wegvlieg!'", grapt de 36-jarige Haas-coureur. "Voor het grootste deel reed ik alleen en pushte ik. Ik heb niet op de banden gelet, ik reed alleen voluit. Dat was dus best fysiek, maar ik heb ervan genoten."

RB's racing director Alan Permane en Williams-teambaas James Vowles konden de acties dus niet waarderen. Zij vinden het een onderwerp dat aangestipt moet worden. "Magnussen reed van de baan om zich opzettelijk voor Yuki te plaatsen en vertraagde hem vervolgens met wel twee seconden per ronde, waardoor Hülkenberg een gat kon slaan", zei Permane. "Dat lijkt me niet correct en de definitie van onsportief gedrag. Ik weet zeker dat wij en andere teams er met de FIA over zullen praten voor toekomstige races." Vowles is geen fan van dit soort tactieken en stelt deze ook niet in te willen zetten. "De vraag of die tactieken al dan niet uitvoerbaar zijn, of onsportief: laten we dat als organisatie en als sport in de toekomst evalueren. Mijn mening is dat ik zo niet wil racen."