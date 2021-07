'Hülkenberg en Kvyat op shortlist Williams bij vertrek Russell'

Een week geleden tekende Lewis Hamilton een nieuw contract bij Mercedes en het team maakte meteen ook maar bekend dat het niet al te lang wil wachten met de bekendmaking wie vanaf volgend seizoen zijn teamgenoot wordt. In de paddock wordt alom aangenomen dat Mercedes-junior George Russell eind dit jaar de overstap maakt van Williams naar het kampioensteam uit Brackley en dat Valtteri Bottas de omgekeerde weg zal afleggen.

De terugkeer van de Fin naar Williams zou niet geheel onlogisch zijn. De coureur uit Nastola begon zijn F1-carrière in 2013 in Grove en zou met zijn ervaring een welkome versterking voor het team kunnen zijn. Maar volgens Lawrence Barretto, verslaggever van Formula1.com, heeft Williams meerdere namen op het lijstje staan. Ook Nico Hülkenberg en Daniil Kvyat zouden nadrukkelijk kandidaat zijn bij Williams.

Hülkenberg is geen onbekende van het team uit Grove. De Duitser reed er in zijn eerste Formule 1-seizoen (2010), maar vertrok aan het einde van dat jaar naar Force India. In 2019 verloor hij zijn stoeltje bij Renault, maar vorig jaar maakte Hülkenberg een onverwachte en uitstekende comeback bij Racing Point als vervanger van Sergio Perez (op Silverstone) en Lance Stroll (op de Nürburgring). Hij leek zelfs even in de race voor het stoeltje naast Max Verstappen bij Red Bull, maar dat plekje ging uiteindelijk naar Sergio Perez. Dit jaar is Hülkenberg reservecoureur bij Mercedes en Aston Martin. Kvyat stond jarenlang onder contract bij Red Bull en Toro Rosso, flirtte even met Ferrari, maar is sinds dit seizoen reserverijder bij Alpine. Volgens Barretto zou overigens ook Pierre Gasly een optie kunnen zijn voor Williams, maar Red Bull lijkt de Fransman niet kwijt te willen.

Jost Capito, CEO en teambaas van Williams, denkt dat zijn stal een steeds aantrekkelijker optie wordt voor coureurs. “We zien steeds meer interesse van coureurs om in de toekomst bij Williams te komen rijden”, zei Capito tegen Formula1.com. “Ze zien dat er een goede financiële steun is en dat het team bereid is om vooruit te gaan en ook coureurs aan te trekken. Dus ik denk dat hoe langer we wachten, hoe beter de situatie voor ons zal zijn.”

