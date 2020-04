Hülkenberg vindt dat coureurs best salaris kunnen inleveren

De oud-coureur van Williams, Sauber, Force India en Renault zit momenteel in Monaco in lockdown. Hij houdt zich daar fit door wat door de stad te wandelen en heeft het simracen ontdekt, zo zegt hij tegen Auto, Motor und Sport: “Ik heb geen simulator thuis, omdat mijn appartement daarvoor veel te klein is. Maar ik heb een week of drie geleden aan de virtuele Grand Prix van Bahrein meegedaan. Er zit hier in Monaco een winkel en die heeft zo’n simulator staan. Daar mocht ik gebruik van maken en ondanks dat ik er bij de start meteen vanaf vloog, heb ik me goed vermaakt. Ik kan me voorstellen dat ik het vaker ga doen.”

Aan het einde van vorig seizoen moest Hülkenberg bij Renault plaatsmaken voor Esteban Ocon. Voor de Duitser kwam daarmee na tien seizoenen een einde aan zijn Formule 1-avontuur. Voor het huidige seizoen had hij nog geen vast omlijnde plannen. Een vervolg in de sportscars lijkt een logische stap voor de 32-jarige coureur die in 2015 met Porsche de 24 uur van Le Mans won. Bang dat hij uit beeld raakt doordat er momenteel niet geracet wordt is Hülkenberg in ieder geval niet: “Op het moment kunnen we alleen maar speculeren. Het is echt niet te voorspellen hoe de hazen lopen, dit is voor iedereen nieuw. Pas als het seizoen echt van start gaat moeten we de situatie maar eens opnieuw bekijken. Tot die tijd moet ik aan zet blijven, alles goed blijven volgen en hopen dat ik op het juiste moment op de juiste plaats ben.”

Hülkenberg heeft nog regelmatig contact met zijn oud-collega’s die ook getroffen worden door de coronacrisis. Een aantal coureurs zoals Lando Norris, Carlos Sainz en voormalig teammaat Daniel Ricciardo hebben al salaris moeten inleveren. Logisch, vindt Hülkenberg: “Het is natuurlijk nu heel erg makkelijk voor mij om daar vanaf de zijlijn iets over te zeggen, want mij raakt het niet. Maar ik ben van mening dat coureurs hun teams moeten steunen, juist in deze tijden waarin bedrijven om dreigen te vallen. Profvoetballers nemen ook genoegen met minder salaris. Om nu helemaal geen signaal af te geven zou niet eerlijk zijn naar teamcollega’s die een modaal inkomen hebben en hun huis moeten afbetalen. Wie meer verdient en een grotere buffer heeft, moet vrijgevig zijn.”