Het 2023-seizoen is voor het Formule 1-team van Haas zeer teleurstellend verlopen. De renstal onder leiding van teambaas Guenther Steiner kon nauwelijks goede resultaten noteren en sinds de Grand Prix van Singapore hebben de coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg geen punt meer gescoord. Laatstgenoemde van de twee Haas-rijders is dan ook teleurgesteld met de progressie die de Amerikaanse renstal boekte. Ook de hooggespannen verwachtingen rondom de update in Austin konden niet waargemaakt worden. Sterker nog, voor de verbeteringen stond Haas er een stuk beter voor. "Dat laat zien dat de update niet de significante stap was waar we op hoopten", noemt de teleurgestelde Hülkenberg. "Het is heel, heel erg gelijk aan de performance. Dat is op zich niet goed, want een update moet werken."

Door dat de update niet werkte, kon Haas ook geen stap in de rangorde maken. "Dat is heel teleurstellend voor ons en daar zijn we natuurlijk niet blij mee", verklaart Hülkenberg. "Het is het verhaal van dit jaar, we hebben helemaal niks ontwikkeld. We zijn ingehaald en voorbij gesneld in de ontwikkeling. Daarom staan we nu laatste, daar ligt de wortel. Dat is iets waar we ons volgend jaar op moeten focussen." Over 2024 is de Duitser ook niet heel erg optimistisch. "Het is allemaal nog hypothetisch, we moeten het dan laten zien. We moeten kijken naar wat we hebben gedaan en naar wat we hadden. Misschien moeten we wat veranderen, want wat we tot nu toe gedaan hebben werkt niet. Dat zijn vragen voor in de winter."

In Abu Dhabi staat Hülkenberg verrassend als achtste op de grid, wat hij zelf ook niet zag aankomen. "Dit was niet gek en best wel verrassend", antwoordt de routinier op een vraag van Motorsport.com. "Gisteren was het heel slecht. Ik keek in VT1 toe en in VT2 maakte ik een fout en reed ik maar één rondje op de mediums. In de derde training had ik ineens een goed gevoel in de auto, een goed ritme en goed zelfvertrouwen, waardoor ik kon pushen. Ik kon dat gevoel doortrekken tot de kwalificatie, dat was heel fijn."