Hülkenberg snapt botsing met Stroll niet: “Was ultravoorzichtig”

In de kwalificatie op vrijdag schopte Hülkenberg het verrassend tot Q3, waardoor de Duitser als tiende van start mocht gaan in de seizoensopener in Bahrein. Alle hoop op een redelijk raceresultaat was echter al snel vervlogen: Hülkenberg tikte bij de eerste bocht tegen de achterkant van Stroll, waardoor de voorvleugel van de Haas VF-24 beschadigd raakte en hij meteen naar de pits moest.

Hülkenberg ontkent dat hij te laat in de ankers ging voor de eerste bocht. “Nee, dat zou ik niet zo zeggen”, antwoordt hij tegenover onder andere Motorsport.com op de vraag of hij te laat remde. “Ik weet niet wat daar gebeurde. Ik was heel, heel behoedzaam bij het ingaan van de eerste bocht. Ik had namelijk toch al een miserabele start. Ik zag Lance en lette echt goed op. Ik moet het nog eens terugkijken, want ik deed ultravoorzichtig.”

“Toen we contact maakten, dacht ik bij mezelf: ‘Huh, hoe kan dit nou?’ Ik had naar mijn idee ruimte gelaten”, vervolgt Hülkenberg, die het incident ‘het begin van het einde’ van zijn race noemt. “Zeer frustrerend en vervelend allemaal.” Na zijn ongeplande bezoek aan de pits lag de Haas F1-coureur laatste, maar hij zou uiteindelijk nog als zestiende aan de finish komen. “Ik denk dat onze race pace en bandenmanagement veel beter waren dan vorig jaar. Dus dat is iets positiefs wat we kunnen meenemen uit deze race.”

Volgens Hülkenberg zit Haas momenteel in de middenmoot. “We waren dit weekend competitief ten opzichte van Williams, Sauber en Racing Bulls, terwijl we er vorig jaar ver vandaan zaten. Maar het is nu natuurlijk zaak dat we dit op een of andere manier vasthouden. Jeddah [in Saudi-Arabië, waar de Formule 1 volgende week racet] is een compleet ander circuit, dus ik ben benieuwd wat we daar krijgen en hoe de auto zich daar gedraagt.”

Video: Hülkenberg en Stroll raken elkaar bij de start