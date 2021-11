Hülkenberg begrijpt Verstappen: “Marshal vlagde op eigen initiatief”

Anderhalf uur voor de start van de Grand Prix van Qatar kreeg Max Verstappen een gridstraf van vijf plaatsen, waardoor hij de race als zevende moest aanvangen. De aanleiding voor die straf was het negeren van dubbele gele vlaggen, die door een marshal werden gezwaaid op start-finish. Daar was de gehavende bolide van Pierre Gasly tot stilstand gekomen. De straf leidde tot grote irritatie bij Red Bull Racing en enkele botte uitspraken van teambaas Christian Horner, die daar na afloop van de race nog een waarschuwing voor kreeg. Wat vooral stak bij de Oostenrijkse renstal, is het feit dat de wedstrijdleiding de gele vlag niet meer nodig achtte en dat de marshal op eigen houtje doorging met vlaggen.

“Het laat menselijkheid en grootsheid zien dat Max naar de marshal ging en even met hem op de foto ging”, vertelde voormalig F1-coureur Nico Hülkenberg bij het programma Sport und Talk im Hangar-7. Hij toont tegelijkertijd ook begrip voor de handelswijze van de Nederlander op de baan. “Het valt te begrijpen dat Max in de training vol gas is doorgereden. De auto stond rechts, de marshal links. Die man had op eigen initiatief door gezwaaid, hoewel de wedstrijdleiding niet langer een gele vlag gaf.”

Saudi-Arabië belangrijk voor titelstrijd

Uiteindelijk deed de gridstraf Verstappen weinig pijn, want na vijf ronden heroverde hij de tweede positie die hij nog verloor door zijn straf. Er zat ook niet veel meer in voor de Red Bull-coureur, die achter zijn ongenaakbare concurrent Lewis Hamilton tweede werd in Losail. De regerend wereldkampioen heeft in de titelstrijd nog acht punten achterstand op Verstappen, terwijl er nog twee races op het programma staan. “Lewis is niet nerveus, hij strijdt om zijn achtste wereldtitel. Van Max is het eigenlijk gewoon gek hoe koel hij blijft onder zijn eerste gevecht om een wereldtitel”, ziet Hülkenberg. “Het momenteel heel erg in balans. Ik denk dat Saudi-Arabië de weegschaal doet doorslaan. Het hangt ervan af wie daar foutloos blijft – en daarbij gaat het ook om de pitcrews enzovoorts.”

Tegelijkertijd is Hülkenberg onder de indruk van de vorm die Hamilton in de laatste twee races heeft laten zien. Met twee opeenvolgende zeges in Brazilië en Qatar heeft hij de spanning helemaal teruggebracht in de titelstrijd. “Het is mogelijk dat Lewis nog meer werd aangespoord door het moeilijke weekend in Brazilië. Het was een sensationele prestatie van Lewis, foutloos. De psychologie speelt hier ook een rol. Lewis reed de perfecte ronde in de kwalificatie in Losail, dat was te zien op de beelden van de onboard camera.”

