Nico Hülkenberg verruilt volgend seizoen het Formule 1-team van Haas voor Sauber, dat vanaf 2026 verder gaat als fabrieksteam van Audi. Dat automerk is inmiddels volledig eigenaar van de Zwitserse renstal en maakte eerder deze week bekend dat de huidige CEO Andreas Seidl per 1 augustus aanstaande wordt vervangen door Mattia Binotto.

Ook voor Hülkenberg kwam dat nieuws onverwachts, omdat hij bij zijn onderhandelingen vooral te maken had met Seidl en de eveneens vertrekkende Audi-topman Oliver Hoffman. Hülkenberg kende beiden nog uit zijn tijd bij het WEC-team van Porsche en eerder dit jaar noemde Hülkenberg Seidl zelfs de 'drijvende kracht' achter zijn overstap naar Audi. De Duitse coureur verwacht echter niet dat het vertrek van Seidl en Hoffmann voor hem gevolgen zal hebben: "Nee, ik ben niet bezorgd", zegt Hülkenberg in Spa. "Het was natuurlijk een beetje een schok. Maar nu is het weer back to business. Ik kijk er nog steeds naar uit om me bij hun project aan te sluiten en er samen met Audi een succes van te maken. Het feit dat twee mensen die nauw betrokken waren bij het tekenen van mijn contract er niet meer zijn, is natuurlijk een beetje jammer. Maar ik ben meer geïnteresseerd in het project, meedoen aan de Formule 1 met Audi en er een succesvol verhaal van maken."

Hülkenberg kreeg pas op de dag dat Audi het persbericht over de komst van Binotto verzond, te horen dat de oud-teambaas van Ferrari zijn nieuwe leidinggevende zou worden. "Ik ben op de dag van de aankondiging zelf op de hoogte gesteld, door Gernot Döllner [bestuursvoorzitter van Audi] persoonlijk. Dit is een beslissing van de groep. Ik denk dat je bij grote projecten als deze mensen in het management hebt die de grote steunpilaren van zulke projecten zijn, maar ze vertrouwen nooit op één of twee personen. Mattia [BInotto] ken ik natuurlijk van vroeger uit de paddock, maar ik heb nog nooit met hem samengewerkt. Dat zal over een paar maanden veranderen."

Wel kreeg Hülkenberg al een telefoontje van Binotto. Wat de Zwitserse Italiaan tegen de Duitser zei? "Hallo!"