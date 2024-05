Hülkenberg verklaart Audi-deal: "Ze wilden me vorig jaar al hebben"

Nico Hülkenberg is vorige week door Sauber aangekondigd als de eerste coureur van het Audi-project. De ervaren Duitser maakt volgend jaar de overstap naar het team uit Hinwil, al is zijn transfer vooral met het oog op Audi's entree in de koningsklasse in 2026. Hülkenberg is daarmee een stukje in de legpuzzel die de rijdersmarkt in de Formule 1 heet. "Zoals we allemaal weten is de rijdersmarkt erg dynamisch dit jaar. Vorig jaar hadden ze al interesse in mij, maar ik zit natuurlijk nog bij Haas en toen was er geen kans om die kant op te gaan", doet Hülkenberg in het Hard Rock Stadium uit de doeken. "De interesse is echter gebleven en ze wilden me nog steeds graag. Onze ambities voor de toekomst passen goed bij elkaar."

Seidl gooide de deur bij McLaren nog dicht, nu sleutelfiguur

Hülkenberg keert bij Sauber terug naar een team waar hij eerder al voor is uitgekomen, al benadrukt hij dat er geen kwaad bloed is. "De omstandigheden zullen volgend jaar heel anders zijn dan destijds. Op dat moment verliep alles met het team op zich goed, alleen met één persoon ging het lastig. Dat was uitgerekend Monisha Kaltenborn, de teambaas. Verder was alles prima en dat geldt trouwens voor ieder team waarvoor ik heb gereden. Ik heb nergens problemen gehad met de monteurs, met de engineers en met de andere teamleden. In dat opzicht speelt er niks." Anno 2025 zal de situatie sowieso anders zijn en blijkt Andreas Seidl één van de sleutelfiguren, ook bij de komst van Hülkenberg. "Zeker. Hij is ook één van de leidende mannen daar, iemand die de knopen doorhakt. Deze stap is dus zeker door hem gekomen."

De coureur uit Emmerik onderhoudt een goede relatie met Seidl die hij nog kent als teambaas van het Porsche LMP1-project waarmee Hülkenberg in 2015 Le Mans won. Ook op persoonlijk vlak klikt het. "Hij is erg direct en heel eerlijk tegen mij. Ik kan me het begin van 2022 nog goed herinneren. Het was in de COVID-periode en ik wist eigenlijk nog niet zeker wat ik wilde doen. Ik belde Seidl die toen bij McLaren zat en zei 'hoe ziet het er bij jullie eigenlijk uit, is er misschien een kansje voor mij?' Hij zei meteen rigoureus nee en voegde toe 'je moet er niet eens op hopen, het gaat gewoon niet gebeuren'. Twee jaar later is de situatie heel anders en wil hij me graag hebben", lacht Hülkenberg in gesprek met onder meer Motorsport.com.

Wat is er mogelijk met Audi? "Het is een leeg vel papier"

Waar een transfer voor 2024 nog niet doorging, is Hülkenberg wel blij dat hij volgend jaar nog een seizoen voorbereidingstijd krijgt op het nieuwe reglement. "Dat geeft ons tijd om elkaar te leren kennen. Ik ken nog wel enkele gezichten uit 2013, al zijn er ook veel nieuwe mensen bij gekomen. Volgend jaar rijdt het team in ieder geval nog met een Ferrari-motor en die ken ik natuurlijk. Om de infrastructuur te ontdekken en alvast bepaalde dingen te kunnen sturen, is het wel goed om volgend jaar voor dat team te rijden." De man met 208 racestarts achter zijn naam, denkt in die voorbereidingen een belangrijke rol te kunnen spelen. "Ze waarderen mijn ervaring, mijn gevoel voor de auto afstellen en het team in de juiste richting sturen met de doorontwikkeling. Het is een mooie kans voor mij, maar tegelijkertijd is er ook druk om te presteren."

Dat laatste geldt des te meer omdat Audi flink investeert en dus resultaten wil zien. Vervolgvraag luidt alleen wat reëel is, en ook wanneer? "Dit is natuurlijk een enorm project met enorme ambities. Als je voor een grote fabrikant rijdt, dan levert dat automatisch hoge verwachtingen op." Dat gezegd hebbende, durft de Hulk er nog geen concrete doelstellingen op te plakken. "Dat is lastig te zeggen. Het is eigenlijk gewoon een leeg vel papier en aan de ene kant is dat ook het mooie ervan. Doordat het reglement op de schop gaat, wordt bepaalde kennis van de andere teams weer teniet gedaan en wordt het meer een gelijkwaardig speelveld. Dat biedt ons een goede kans om meteen competitief te zijn. De ambitie is natuurlijk altijd om zo snel mogelijk competitief te zijn, al kan ik je daar nu nog geen cijfers bij geven."

Het is in ieder geval een compleet andere situatie dan bij het bescheiden Haas-team, al doet Hülkenberg afsluitend uit de doeken dat hij nog wel met het Amerikaanse team heeft gesproken. "Je kunt beide teams niet direct met elkaar vergelijken, maar ik heb zeker nagedacht over langer blijven. Ik heb weken geleden met Ayao Komatsu gesproken en gezegd 'er is momenteel veel gaande op de rijdersmarkt, maar één scenario is dat ik hier nog langer kan blijven.' Parallel aan de gesprekken met Audi heb ik dus absoluut met Haas gepraat. Ik kon links en ik kon rechts, en uiteindelijk heb ik deze keuze gemaakt."