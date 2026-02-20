Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Hülkenberg: Audi F1 bevindt zich ergens in het middenveld

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Hülkenberg: Audi F1 bevindt zich ergens in het middenveld

Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen derde, Aston Martin al klaar na zes ronden

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen derde, Aston Martin al klaar na zes ronden

Domenicali garandeert: "Formule 1 blijft een ongelooflijk spektakel"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Domenicali garandeert: "Formule 1 blijft een ongelooflijk spektakel"

Russell ziet progressie bij Mercedes, maar starts kunnen beter

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Russell ziet progressie bij Mercedes, maar starts kunnen beter

Martín krijgt groen licht voor MotoGP-test: "Mis nog kracht en mobiliteit"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Martín krijgt groen licht voor MotoGP-test: "Mis nog kracht en mobiliteit"

Leclerc snelste in ochtend F1-test Bahrein, Antonelli veroorzaakt rode vlag

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Leclerc snelste in ochtend F1-test Bahrein, Antonelli veroorzaakt rode vlag

Na kritiek van Verstappen en collega's: FIA staat open voor aanpassingen aan F1-regels

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Na kritiek van Verstappen en collega's: FIA staat open voor aanpassingen aan F1-regels

Opnieuw drama bij het door technische problemen geplaagde Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Opnieuw drama bij het door technische problemen geplaagde Aston Martin
Formule 1 Wintertest Bahrein II

Hülkenberg: Audi F1 bevindt zich ergens in het middenveld

Nico Hülkenberg verwacht dat Audi bij de F1-seizoensstart in het middenveld opereert. De Duitser ziet vooruitgang, maar benadrukt dat vooral de nieuwe power-unit nog werk vraagt.

Mike Mulder
Gepubliceerd:
Einschätzung von Nico Hülkenberg: Audi ist "irgendwo im Mittelfeld"

Voor Nico Hülkenberg zit de F1-wintertest in Bahrein erop. De Duitser van het Audi F1 Team werkte in de ochtenduren zijn laatste kilometers af in de R26. Na afloop stond hij de pers te woord en gaf hij een eerste indicatie van de onderlinge verhoudingen. "Op dit moment hoop ik dat we ons ergens competitief in het middenveld bevinden", aldus Hülkenberg die nog geen definitieve conclusie wilde trekken. "Maar ik denk dat we het pas echt zeker weten in Melbourne – en waarschijnlijk zelfs pas na een paar races."

Nico Hulkenberg hodut een goed gevoel over aan de voorbije testdagen in Bahrein.

Nico Hulkenberg hodut een goed gevoel over aan de voorbije testdagen in Bahrein.

Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Volgens de 38-jarige coureur is veel afhankelijk van de circuits waarop gereden wordt. "Het hangt sterk af van hoe het totaalpakket zich op verschillende banen gedraagt. We moeten wachten tot iedereen in de kwalificatie de kaarten op tafel legt. Dan krijgen we een duidelijker beeld."

Vooruitgang, maar geen euforie

Hoewel Hülkenberg zijn woorden zorgvuldig woog, sprak hij wel van een "zeer goede vooruitgang" bij het nieuwe F1-team. Hij ziet duidelijk "positieve aspecten" aan het project, maar waarschuwt tegelijk voor overdreven optimisme rond het fabrieksteam. "Het is nog vroeg en er is altijd meer te doen, meer te analyseren en meer te optimaliseren."

Audi neemt dit jaar op de grid de positie in van Sauber, met niet alleen een eigen chassis, maar ook een eigen krachtbron. Nu het team eenmaal echt op de baan de auto kan testen, is de leercurve steil. "We leren stap voor stap bij en dat geldt in het bijzonder voor de aandrijflijn. Daar gaat nog veel gebeuren."

Lees ook:

De Duitser kan het verschil goed beoordelen. Vorig seizoen reed hij bij hetzelfde team, toen nog Sauber geheten. Dat team reed met Ferrari-motoren die in de loop der jaren hun waarde hadden bewezen. "Die motoren waren perfect, naadloos, soepel en heel natuurlijk." Onder het nieuwe reglement en met volledig nieuwe krachtbronnen valt er volgens Hülkenberg nog veel te ontdekken en te verfijnen. Voorlopig mikt Audi op een solide positie in het middenveld – met de ambitie om gedurende het seizoen verdere stappen te zetten.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Hülkenberg: Audi F1 bevindt zich ergens in het middenveld

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Hülkenberg: Audi F1 bevindt zich ergens in het middenveld

Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen derde, Aston Martin al klaar na zes ronden

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen derde, Aston Martin al klaar na zes ronden

Domenicali garandeert: "Formule 1 blijft een ongelooflijk spektakel"

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Domenicali garandeert: "Formule 1 blijft een ongelooflijk spektakel"

Russell ziet progressie bij Mercedes, maar starts kunnen beter

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Russell ziet progressie bij Mercedes, maar starts kunnen beter
Vorig artikel Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen derde, Aston Martin al klaar na zes ronden

Beste reacties

Meer van
Mike Mulder

Opnieuw drama bij het door technische problemen geplaagde Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Opnieuw drama bij het door technische problemen geplaagde Aston Martin

Foto's: De laatste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in beeld

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Foto's: De laatste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in beeld

F1 wil meer "echte actie" en overweegt uitbreiding aantal sprintraces

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
F1 wil meer "echte actie" en overweegt uitbreiding aantal sprintraces
Meer van
Nico Hülkenberg

Audi verrast tijdens F1-test Bahrein met radicale sidepods

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Audi verrast tijdens F1-test Bahrein met radicale sidepods

Lange to-do list voor Audi: "Nog nooit zo'n lange lijst gezien"

Formule 1
Formule 1
Lange to-do list voor Audi: "Nog nooit zo'n lange lijst gezien"

Hülkenberg heeft zin in eerste Formule 1-seizoen met Audi

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Hülkenberg heeft zin in eerste Formule 1-seizoen met Audi
Meer van
Audi

Audi gaat voor unieke aanpak met schuin openende achtervleugel

Formule 1
Formule 1
Audi gaat voor unieke aanpak met schuin openende achtervleugel

Hülkenberg over F1-auto's 2026: "Echt een compleet blanco vel papier"

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Hülkenberg over F1-auto's 2026: "Echt een compleet blanco vel papier"

Audi F1-project ligt volledig op schema: "Het gaat om details"

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Audi F1-project ligt volledig op schema: "Het gaat om details"