Hülkenberg: Audi F1 bevindt zich ergens in het middenveld
Nico Hülkenberg verwacht dat Audi bij de F1-seizoensstart in het middenveld opereert. De Duitser ziet vooruitgang, maar benadrukt dat vooral de nieuwe power-unit nog werk vraagt.
Voor Nico Hülkenberg zit de F1-wintertest in Bahrein erop. De Duitser van het Audi F1 Team werkte in de ochtenduren zijn laatste kilometers af in de R26. Na afloop stond hij de pers te woord en gaf hij een eerste indicatie van de onderlinge verhoudingen. "Op dit moment hoop ik dat we ons ergens competitief in het middenveld bevinden", aldus Hülkenberg die nog geen definitieve conclusie wilde trekken. "Maar ik denk dat we het pas echt zeker weten in Melbourne – en waarschijnlijk zelfs pas na een paar races."
Nico Hulkenberg hodut een goed gevoel over aan de voorbije testdagen in Bahrein.
Volgens de 38-jarige coureur is veel afhankelijk van de circuits waarop gereden wordt. "Het hangt sterk af van hoe het totaalpakket zich op verschillende banen gedraagt. We moeten wachten tot iedereen in de kwalificatie de kaarten op tafel legt. Dan krijgen we een duidelijker beeld."
Vooruitgang, maar geen euforie
Hoewel Hülkenberg zijn woorden zorgvuldig woog, sprak hij wel van een "zeer goede vooruitgang" bij het nieuwe F1-team. Hij ziet duidelijk "positieve aspecten" aan het project, maar waarschuwt tegelijk voor overdreven optimisme rond het fabrieksteam. "Het is nog vroeg en er is altijd meer te doen, meer te analyseren en meer te optimaliseren."
Audi neemt dit jaar op de grid de positie in van Sauber, met niet alleen een eigen chassis, maar ook een eigen krachtbron. Nu het team eenmaal echt op de baan de auto kan testen, is de leercurve steil. "We leren stap voor stap bij en dat geldt in het bijzonder voor de aandrijflijn. Daar gaat nog veel gebeuren."
De Duitser kan het verschil goed beoordelen. Vorig seizoen reed hij bij hetzelfde team, toen nog Sauber geheten. Dat team reed met Ferrari-motoren die in de loop der jaren hun waarde hadden bewezen. "Die motoren waren perfect, naadloos, soepel en heel natuurlijk." Onder het nieuwe reglement en met volledig nieuwe krachtbronnen valt er volgens Hülkenberg nog veel te ontdekken en te verfijnen. Voorlopig mikt Audi op een solide positie in het middenveld – met de ambitie om gedurende het seizoen verdere stappen te zetten.
