Hülkenberg kandidaat bij Red Bull: "Voel geen spanning"

Beiden hebben een verleden bij Alfa-voorganger Sauber en mochten gezien hun ervaring een sprankje hoop hebben op een contract in Hinwil. Die hoop is nu vervlogen, maar mogelijk gaan er andere deuren open. Bij Haas zijn na het ontslag van Romain Grosjean en Kevin Magnussen nog steeds geen nieuwe coureurs aangekondigd, maar er wordt gespeculeerd dat daar Nikita Mazepin en Mick Schumacher zullen landen.

De blikken van Perez en Hülkenberg zullen momenteel dan ook vooral gericht zijn op Milton Keynes en Red Bull. Officieel houdt dat team voor 2021 (nog steeds) vast aan Alex Albon als coureur naast Max Verstappen, maar diens kansen lijken met de week kleiner te worden. Adviseur Helmut Marko heeft al laten weten buiten de deur te gaan winkelen mocht Albon niet beter gaan presteren. Daarbij noemde hij expliciet de namen Hülkenberg en Perez.

De Duitser maakte dit seizoen een prima indruk als invaller bij Racing Point en is vereerd door de belangstelling. Toch blijft het een moeilijke kwestie, zei hij in de F1-podcast van ESPN. “De situatie in de Formule 1 is dat er twintig stoelen zijn, het is super gelimiteerd, erg weinig plaatsen. Het is buiten mijn macht, anderen maken de beslissingen voor mij of over mij, zoals je wil. Ik ben daar niet gespannen over.”

Wel weet Hülkenberg dat hij afgelopen seizoen met zijn invalbeurten alles uit de kast heeft gehaald en zichzelf prima in de etalage heeft gezet. “Toen ik de kans kreeg dit jaar, heb ik geleverd. Het is best lastig omdat je niet erg zichtbaar bent en mensen je al gauw weer vergeten zijn. Het is niet makkelijk een blijvende indruk achter te laten dus ik was erg blij dat ik een paar races kon rijden en het daarin goed deed. Ik denk dat ik gedaan heb wat ik kon en nu is het aan hen.”

Wie die 'hen' zijn wil Hülkenberg niet zeggen, maar het lijkt toch echt te gaan om de eindverantwoordelijken bij Red Bull en het plekje naast Verstappen. Het zou een onverwachte terugkeer zijn voor de coureur die vorig jaar werd afgedankt door Renault en op weg leek naar zijn Formule 1-pensioen. Veel zal afhangen van hoe Alex Albon, samen met Perez de belangrijkste rivaal voor het stoeltje, het dit weekend doet.