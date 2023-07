Hülkenberg: Alarmbellen gaan af bij Haas F1 na nieuw motorprobleem

Kevin Magnussen werd zondag de tweede uitvaller tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Op Silverstone gaf zijn krachtbron op spectaculaire wijze de geest, waardoor hij zijn Haas F1 Team-bolide aan de kant moest parkeren en een safety car-fase veroorzaakte. De kapotte motor blijkt een ouder exemplaar te zijn waar de Deen al de nodige kilometers mee heeft gereden. Die krachtbron was een dag eerder nog in zijn auto gezet, nadat hij zaterdag in Q1 al stilviel door wat uiteindelijk een probleem met de oliedruk bleek. Teamgenoot Nico Hülkenberg werd dit seizoen ook al twee keer getroffen door motorpech en dus vindt de Duitser het een zorgelijke ontwikkeling.

"Dat denk ik wel. Ik heb er dit jaar ook al een paar gehad, dus het is absoluut iets waardoor de alarmbellen gaan rinkelen. Het lijkt vaker voor te komen bij onze auto. We moeten dit dus serieus nemen en gaan onderzoeken wat de reden is", antwoordde Hülkenberg op de vraag of de kapotte motor zorgwekkend is voor Haas. Magnussen probeerde intussen niet gefrustreerd te raken. "Het is een van die dingen waar ik geen invloed op heb, dus ik maak me eigenlijk geen zorgen. Natuurlijk geef ik feedback als ze die nodig hebben, maar het is aan hen om de motor te laten draaien. Het is niet iets waar ik invloed op heb, dus ik moet gefocust blijven, dicht bij het team blijven en proberen om ze te helpen om de volgende verbetering te vinden."

Over zijn raceweekend in Silverstone was Magnussen redelijk kort van stof. "Ik kon de kwalificatie en de race niet afmaken, dus het was duidelijk niet mijn weekend. Ik moet gefocust blijven en proberen te zoeken naar de volgende verbetering. Ik denk ook dat we iets te hard vechten om in de top-tien te komen", concludeert Magnussen. Hülkenberg haalde wel de finish, maar reed na contact met Sergio Perez een verloren race. "Het was niet geweldig door de vroege pitstop. De vroege schade aan de voorvleugel was kostbaar en heeft ons uit de race gehaald", legt de coureur uit Emmerik uit. "Daarna hadden we een safety car nodig, maar die kwam te laat aan het einde van de race. Daarna was de snelheid goed, maar er was een DRS-trein. Daardoor was het moeilijk om überhaupt progressie te boeken."

Video: Magnussen veroorzaakt safety car met spectaculaire motorplof