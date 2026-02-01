Hülkenberg heeft zin in eerste Formule 1-seizoen met Audi

Audi heeft zijn shakedown in Barcelona afgesloten met een duidelijke opleving. Waar het nieuwe team aan het begin van de week nog tegen allerlei (kleine) opstartproblemen aanliep, kon het op de laatste dag alsnog meer dan 140 ronden afleggen op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Volgens Nico Hülkenberg was het misschien wel de beste dag tot nu toe voor het Duitse Formule 1-project. "Ik denk dat het zeker een van onze betere dagen was, waarschijnlijk de beste dag", blikte hij terug op de shakedown. "Ruim 140 ronden, een flink aantal kilometers voor de auto, voor alle componenten en ook voor de krachtbron. Dat we dit soort afstanden kunnen afleggen, is heel belangrijk voor ons."

Bekijk hier de laatste F1-update

Bekijk: F1-update: De 2026-auto's technisch onder de loep, Max Verstappen voorzichtig positief na F1-test

"Juist voor een gloednieuwe auto en aandrijflijn is het testen van de betrouwbaarheid cruciaal", ging Hülkenberg verder. "Elke ronde levert data op die nu uitgebreid kan worden geanalyseerd. Er zijn opnieuw veel lessen getrokken. We hebben komende week veel informatie om te verwerken."

Die informatie moet op weg naar de officiële F1-test in Bahrein leiden tot verbeteringen aan de auto, maar ook de beide coureurs zullen de data de komende week in het hoofdkwartier gebruiken om in de simulator nog beter vertrouwd te raken met de R26. "Daar kijk ik naar uit", blikte Hülkenberg alvast vooruit. "En dan over een dag of tien naar Bahrein."

Complimenten voor Bortoleto

Audi gaat het seizoen in met hetzelfde rijdersduo als vorig jaar, toen het nog door het leven ging als Sauber: Hülkenberg weet zich geflankeerd door de jonge Gabriel Bortoleto. De Duitser is bijzonder te spreken over zijn samenwerking met de Braziliaan. "We delen absoluut alles. In het belang van het team, maar ook om elkaar te pushen en te helpen. We werken echt samen." Volgens Hülkenberg zorgt die openheid voor een versneld leerproces in een periode waarin Audi flinke stappen hoopt te maken.