Hülkenberg in de startblokken voor debuut Audi F1: "Je voelt de energie"

In de schaduw van compressieratio's, klagende coureurs, motorproblemen bij Aston Martin en Honda, heeft Audi een betrekkelijk rustige en probleemvrije voorbereiding gehad op het debuut in de Formule 1. Hoewel, van debuut kun je eigenlijk niet spreken. De Duitse stal borduurt voort op wat Sauber de afgelopen decennia in gang heeft gezet en kent dus het klappen van de zweep.

Toch kijkt men bij de grijs-zwart-rode formatie reikhalzend uit naar de eerste meters op Albert Park. “Melbourne markeert de bekroning van een enorme gezamenlijke inspanning. We hebben een nieuw team gelanceerd, de eerste Audi F1-auto met onze eigen krachtbron gebouwd en vervolgens een van de meest uitgebreide testprogramma’s van de afgelopen jaren afgerond", klinkt het uit de mond van teambaas Jonathan Wheatley. "En nu, na een drukke winter, zijn we aangekomen bij onze eerste Grand Prix als het Audi Revolut F1 Team. We zijn enorm trots op wat tot nu toe is bereikt, maar er is ook het besef van de uitdaging die voor ons ligt."

Hoewel Audi dus een vlekkeloos testprogramma afwerkte en er in de paddock zelfs wordt gefluisterd dat het team achter Mercedes en Ferrari weleens de derde krachtbron in F1 zou kunnen hebben, wil Wheatley niet bij de pakken neerzitten. "We boeken stevige vooruitgang, maar hebben nog veel werk te verrichten. Dit is het begin van een lange reis en onze focus ligt op het verder uitbouwen van onze mogelijkheden en natuurlijk het foutloos afwerken van een raceweekend."

Nico Hülkenberg heeft zin in het Audi-avontuur. Foto door: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Nico Hülkenberg sluit zich aan bij de woorden van zijn teamchef. De Duitser reed vorig jaar nog in het groen-zwart van Sauber en scoorde in 2025 zelfs zijn eerste podium, maar kijkt nu vooral vooruit. "Het is een lange weg geweest en het heeft lang geduurd, maar nu zijn we er eindelijk: je voelt de energie binnen het team en op de fabrieken in Hinwil en Neuburg. De hoeveelheid werk die achter de schermen is verricht, is enorm geweest, en nu is het tijd om dat werk om te zetten in actie."

De Duitse veteraan staat zondag - als alles goed gaat - aan de start van zijn dertiende Australische Grand Prix. Hij kent elke meter van het circuit als zijn broekzak, maar weet net als de rest van het veld totaal niet wat hem te wachten staat met de nieuwe generatie F1-auto's. "Albert Park is een uniek circuit, meer een stratencircuit, en ik weet niet zeker of het het volledige potentieel van alle teams zal laten zien. Tegelijkertijd is het een locatie die chaotische races kan opleveren. Het is de perfecte plek voor de seizoensopener en ik kijk er echt naar uit om weer te gaan racen."