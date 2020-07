Hülkenberg na rentree: "Dit ga ik de komende dagen voelen"

De 32-jarige Duitser, woonachtig in Monaco, leek de Formule 1 voorgoed uit zijn hoofd te hebben gezet totdat hij gisteren aan het einde van de middag een telefoontje van Otmar Szafnauer kreeg. Of hij bij Racing Point de positief geteste Sergio Perez kon vervangen?

“De laatste 24 uur zijn bijzonder geweest. Ik kreeg om half vijf een belletje, nam het vliegtuig hierheen, heb tot twee uur vannacht m'n stoeltje gepast en zat vanochtend om acht uur al een uur lang in de simulator. Het was een korte nacht, maar het was het waard.”

Hülkenberg kon vanaf de eerste meters in de eerste vrije training prima meekomen met de rest van het veld. Uiteindelijk ‘scoorde’ hij een negende (VT1) en zevende (VT2) tijd waarvoor hij na afloop nadrukkelijk het team bedankte. “Het is een geweldige inspanning geweest van het team. Ik wil ze bedanken, de jongens die vannacht hebben gewerkt en fantastisch werk hebben afgeleverd om mij in de auto te passen. Het voelde zelfs comfortablel.”

Pijntjes

Toch klaagde Hülkenberg tijdens de eerste sessie nog even kort over een verdoofde rechterbilspier. “Kijk, de simulator is de simulator. Daarin was ik al weer snel gewend aan het stuur en enkele van de functies. Maar het echte werk begon natuurlijk pas toen we vandaag eenmaal aan het programma begonnen. Ik deed een paar ronden, of eigenlijk heel veel ronden die ik echt voel. Ik denk dat mijn lichaam het morgen en overmorgen wel zal voelen. Het is natuurlijk een grote uitdaging, maar daar ben ik niet vies van.”

Ondanks dat Hülkenberg dit jaar niet had gerekend op een Formule 1-optreden was hij wel in vorm gebleven. “Ja dat doe je toch. Maar de G-krachten die zijn moeilijk om te trainen omdat ze zo uniek en speciaal zijn. Ik ben weliswaar in redelijke vorm maar die G-krachten en dan vooral op dit circuit – één van de snelste circuits – en met 35 graden, de heetste dag van het haar in Engeland. Ik krijg vandaag het beste van alles voorgeschoteld.”

Oude bekenden

Hülkenberg reed in het verleden vijf jaar voor Force India, de voorganger van Racing Point en was dus bekend met het team en de procedures. “Er zijn hier veel oude bekenden, dat helpt natuurlijk. Dat je ergens heen gaat waar mensen werken die je kent. Natuurlijk heb ik het vandaag stapje voor stapje opgebouwd. De snelheid in de auto opbouwen en de machine begrijpen. Het is heel anders dan vorig jaar, je hebt gewoon tijd nodig om alles in je op te nemen en te begrijpen, Ik zal vanavond nog wel wat meer leren.”

De grote vraag is natuurlijk of Hülkenberg de komende dagen potten kan breken op Silverstone. De Duitser nam vorig jaar afscheid zonder ooit op een F1-podium te hebben gestaan. De RP20 lijkt klaar voor een stunt, maar is Hülkenberg dat zelf ook? “Ja, je kunt het enorme potentieel van de auto zien, de wagen is enorm snel. Ik heb de zachte band nog niet heel erg uitgetest. Ik denk dat ik nog wel wat achter de hand heb en die band beter kan gebruiken. Maar daar gaan we vanavond mee verder werken en dan zullen we proberen het beste uit dit weekend te halen.”