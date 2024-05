Hülkenberg Spaans benauwd na sprintkwali Miami: "Behoorlijk warm"

"Als ik nu achteraf naar de tijden kijk, denk ik dat we het iets beter hadden kunnen doen", stak Nico Hülkenberg direct na de sprintkwalificatie van wal. De Duitser kwam met de hakken over de sloot door SQ1 (P15) en SQ2 (P10), maar had zich meer kansen toebedeeld in SQ3. "Ik denk dat zevende mogelijk was geweest, een tiende op Lance Stroll." Dat feest ging echter niet door vanwege een klein foutje op het einde van zijn snelle ronde. "Ik raakte op de een of andere rare manier de kerb in de chicane 14/15 en ging daar rechtdoor... Ik raakte met mijn helm de hoofdsteun links en rechts, zoiets heb ik zelden meegemaakt en helaas miste of verloor ik die tiende. Daar baalde ik een beetje van, maar verder was het goed. Ik had geluk dat ik door kon na Q1, want dat was niet helemaal vlekkeloos van mijn kant, maar Q2 was daarna heel goed."

De Duitser reed zijn beslissende rondje op een set gebruikte banden om zo een extra setje uit te sparen voor de rest van het weekend. Op de vraag of hij achteraf toch niet beter voor nieuwe banden had moeten kiezen, zei hij. "Dat weten we zondagavond als de resultaten binnenkomen. Tot die tijd zijn het met zo'n sprintrace altijd momentopnames. Voor mij is het op dit moment de juiste beslissing."

Veel coureurs maakten op deze eerste dag op het lastige circuit van Miami foutjes en ook Hülkenberg bleef daar dus niet van verschoond. "Het [circuit] heeft veel grip, maar dan weer niet. Het is relatief inconsistent en ook vrij winderig op sommige plaatsen. Ik denk dat die combinatie het moeilijk maakt voor ons coureurs en dat je daarom deze kleine foutjes ziet. Daarbij speelt de temperatuur ook niet echt mee", zei de Duitser. "Het is ook warm en vochtig, ook in de auto. Het is op de een of andere manier extreem heet en je kunt zien dat mijn hoofd in brand staat. Ik ben waarschijnlijk zo rood als een tomaat. Ik heb het behoorlijk warm."

Over zijn kansen op punten in de sprintrace was Hülkenberg niet al te optimistisch. "Ik denk dat het moeilijk wordt, want zoals we weten krijgen alleen de eerste acht punten. En daar staan alleen maar snelle auto's, dus ik ben niet al te hoopvol. Het is een race, maar het is ook een verlengde training, de tweede vrije training zeg maar, waar we meer kunnen leren en dan weer kunnen werken aan de set-up voor zondag."