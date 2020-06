Foto's: Hülkenberg in actie op de Nürburgring

De voormalig Formule 1-coureur van Williams, Force India, Sauber en Renault verbleef de afgelopen maanden in lockdown in zijn appartement in Monaco, maar was de afgelopen dagen even terug in Duitsland en testte daar op de Nürburgring een Lamborghini Huracan GT3 van het Team mcchip-dkr.

Of het een serieuze test was, mag worden betwijfeld: Hülkenberg was in maart voor de test uitgenodigd door coureur en teameigenaar Danny Kubasik. Die test kon vanwege de coronacrisis niet doorgaan, maar vorige week ging de Nürburgring weer open. Kubasik besloot daarop direct zijn GT3-wagens te testen en Hülkenberg opnieuw een aanbieding te doen. Die pakte de handschoen op en legde enkele testrondes af in de Lambo. Zeer tot tevredenheid van Kubasik. “Hij was direct zo snel als je met een GT3 op dit circuit kunt zijn. Daarbij heeft hij ons een goede feedback gegeven.”

Overigens reed Hülkenberg ’s avonds ook nog in een Porsche 911 GT2, een vertrouwd merk voor de Duitser. Hij won in 2015 de 24 uur van Le Mans met Porsche. Of hij zelf een toekomst voor zich ziet in de sportscars is niet duidelijk, maar Kubasik houdt de deur voor Hülkenberg open. De 32-jarige Duitser zelf hoopt mogelijk eerder op een rentree in de Formule 1, bijvoorbeeld bij Renault dat nog een stoeltje over heeft.