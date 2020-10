Hülkenberg over Red Bull-geruchten: "Laten we het afwachten"

De Duitser verving dit seizoen bij Racing Point tot drie keer toe Sergio Perez en Lance Stroll. Waar hij bij zijn eerste invalbeurt (voor Perez) op Silverstone wegens een motorisch probleem niet aan de start verscheen, boekte hij bij zijn twee andere optredens voor zijn oude werkgever klinkende resultaten. Tijdens de 70th Anniversary Grand Prix werd hij zevende en in de Eifel GP kwam hij als achtste over de finish.

Zijn prestaties leidden tot geruchten dat Hülkenberg volgend jaar wel eens zou kunnen terugkeren in de Formule 1, mogelijk zelfs bij Red Bull. Die geruchten werden gevoed door het nieuws dat de Duitser tijdens het weekend op de Nürburgring ook door Red Bull was benaderd als vervanger van Alex Albon. Die moest mogelijk worden vervangen vanwege een onduidelijke coronatest. Direct werd er gespeculeerd dat Hülkenberg volgend seizoen wel eens het stoeltje van de tegenvallende Albon zou kunnen overnemen, maar Marko deed die optie van de hand met de woorden dat niemand qua snelheid in de buurt van Max Verstappen zou komen.

Hülkenberg denkt daar echter iets anders over. “Op mijn goede dagen moet dat lukken. Als het gaat om snelheid is Max één van en zo niet de snelste, een absolute killer. Het is een enorme taak hem als teamgenoot te hebben. Ik zou het graag eens tegen hem opnemen, laten we afwachten of het er van gaat komen.”

De Duitser moest eind vorig jaar bij Renault vertrekken, zijn plaats bij de Franse renstal werd ingenomen door Esteban Ocon. Voor dit seizoen wist de ervaren coureur geen zitje te scoren, maar door zijn recente optreden bij Racing Point zijn er weer openingen. Zo sprak Hülkenberg op de Nürburgring uitgebreid met Marko. “We hebben altijd een goede verstandhouding gehad. Red Bull heeft een goede competitieve auto en willen de beste resultaten behalen. En daarvoor heb je goede coureurs nodig. Op het moment is Red Bull de beste optie als je het hebt over prestaties. Dat is duidelijk. Maar als je verder kijkt zijn er nog drie stoeltjes beschikbaar.”