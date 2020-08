Hülkenberg na zware terugkeer: "Deze auto's zijn beesten"

De Duitser stapte vrijdag vrij onverwachts in bij Racing Point toen dat team vaste coureur Sergio Perez met een positieve coronatest zag afhaken. Hülkenberg was net vanuit Monaco op weg naar een test op de Nürburgring, maar bedacht zich geen moment en haastte zich direct naar Silverstone waar hij in de vrije trainingen een prima indruk achterliet.

In de kwalificatie wilde het echter minder vlotten: de 32-jarige coureur ging als vijfde door naar de tweede sessie, maar strandde daarin dus op P13. Een tegenvaller, vond Hülkenberg zelf. “Ik heb het gevoel dat er meer in had gezeten en dat ik er niet alles uit heb gehaald. Maar gezien de omstandigheden was het ook erg moeilijk, ik weet niet of je onder deze omstandigheden honderd procent uit een auto kan halen.”

De Duitser doelde daarbij op de korte voorbereidingstijd die hij had en de fysieke problemen – vooral voor de nekspieren – die de hernieuwde kennismaking met de Formule 1 opleverden. “Laat me je dit zeggen: deze auto’s zijn beesten. Zo veel downforce. Ik heb nog nooit zoveel snelheid gehad in een bocht, zo veel G-krachten. Erg zwaar.”

Door zijn uitschakeling in Q2 kan Hülkenberg zondag in ieder geval zelf bepalen op welk rubber hij vertrekt en dat is een voordeel: “Ja, dat is altijd een goede optie. Sommige coureurs in de top tien zullen ook op de hardere medium band starten. Het zal interessant worden, ik heb zoveel input gehad. De eerste kwalificatie, de eerste keer met weinig brandstof, de eerste keer met veel brandstof. Ik moet veel leren en het allemaal opzuigen. Ik moet het allemaal erg snel verwerken, dat is niet eenvoudig, maar ik heb er enorm veel plezier in.”