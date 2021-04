Toch had het ook heel anders kunnen lopen. In het Ziggo Sport-programma Formule 1 Café liet Hülkenberg desgevraagd weten dat hij vorig seizoen lang met Red Bull in gesprek is geweest over het racezitje naast Max Verstappen dat uiteindelijk naar Sergio Perez ging. “Dat was in de hele tweede helft van vorig jaar. Maar het was de laatste twee races over toen Checo [Sergio Perez] echt goed ging rijden. Er was die overwinning in Barcelona [Hülkenberg bedoelt Bahrein, red] en daarna was het echt een beetje voorbij.

Het is geen geheim dat Verstappen zelf vorig jaar zo zijn voorkeur had. De Nederlander wilde graag Hülkenberg naast zich bij Red Bull, maar uiteindelijk koos het team dus voor Perez als opvolger van Alex Albon. “Ik kan maar beter niet kijken, wat dan ga ik huilen”, zei Hülkenberg lachend op de vraag of en hoe hij naar zijn Mexicaanse collega kijkt. “Ik denk er niet zoveel over na.”

Ondanks dat hij de Formule 1 dit seizoen dus liever niet volgt, zal hij wel moeten. Want niet alleen is Hülkenberg reservecoureur van Aston Martin, hij kan ook opgeroepen worden om bij Mercedes in te vallen. Die kans is overigens wel een stuk kleiner. Bij de regerend kampioen moet hij Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries voor zich dulden. “Mercedes is eigenlijk maar een kleine job, zeg maar. Dat is eigenlijk maar voor een paar races. Stoffel en Nyck rijden Formule E en WEC dus een paar keer per jaar zijn die niet available. Dus voor die paar races ben ik de man.”

Sebastian Vettel

Hülkenberg is inmiddels in Brackley geweest om bij Mercedes een stoeltje te passen, maar het vizier is dit jaar dus vooral gericht op zijn reserverol bij Aston Martin. Ook de Duitser ziet dat Sebastian Vettel bij dat team nog niet helemaal zijn draai heeft gevonden. Of dat kansen voor hem biedt? “Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij het seizoen daar afmaakt. Maar daar moet nog wel wat gebeuren. Het duurt nog een beetje en hij voelt zich nog niet helemaal lekker, dat zie je wel op de stopwatch. Maar ja, dat is niet mijn beslissing.” En dus is Hülkenberg ook buiten de Formule 1 aan het rondkijken. “Als Formule 1 niet doorgaat dan moet ik natuurlijk kijken wat ik ga doen. Het racen zit toch in me, ik mis het wel."