Nicholas: 'Monumentaal' Red Bull Ford Powertrains-project overtreft verwachtingen

Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas zegt dat het Red Bull Ford Powertrains-project van de formatie uit Milton Keynes de interne verwachtingen heeft overtroffen.

Vooruitlopend op de invoering van de nieuwe reglementen van de Formule 1 in 2026, met een bijna 50:50-verdeling tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen, nam Red Bull zich voor om in een fabriekspartnerschap met Ford zijn eigen power units te produceren.

Als gevolg daarvan begon Red Bull aan het seizoen 2026 met veel onzekerheden. Maar de Grand Prix van Hongarije toonde de betrouwbaarheid en prestaties van de powertrains aan, doordat alle vier de door Red Bull Ford aangedreven auto's in de top 10 finishten.

Sprekend in de officiële Talking Bull-podcast van het team zei Nicholas: "Het is moeilijk onder woorden te brengen wat voor monumentale uitdaging we onszelf met deze power unit hebben gesteld.

"We zijn hier bij de laatste race voor de augustusbreak en vandaag finishen er vier Red Bull Ford Powertrains-auto's in de top 10, dus je moet dit project tot nu toe als een ongelooflijk succes zien.

"Het is veel meer dan wat anderen van ons verwachtten, maar ook meer dan wat wij dachten dit jaar mogelijk aan te kunnen."

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Liam Fabre

Hij voegde eraan toe: "We hadden zeker meer kinderziektes verwacht dan we zijn tegengekomen. De problemen die we zijn tegengekomen, hebben we efficiënt aangepakt. We hebben upgrades aan de auto toegevoegd die een groot verschil lijken te maken.

"Er zijn nog altijd dingen die we moeten uitzoeken, maar kijk naar het succes en de resultaten die we hebben behaald. Ja, er zijn een paar waardeloze weekenden geweest, want dat was te verwachten, maar weekenden als dit vormen ook een ongelooflijk hoogtepunt in een jaar dat een leerjaar zou worden."

Bij aanvang van de zomerstop staat Red Bull momenteel vierde in het constructeurskampioenschap met 177 punten. Mercedes leidt met 379 punten en Ferrari en McLaren staan tweede en derde met respectievelijk 307 en 220 punten.