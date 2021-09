Latifi ziet De Vries als teammaat best zitten: "Verdient kans in F1"

Latifi is formeel ook nog niet zeker van zijn zitje voor volgend seizoen, al liet teambaas Jost Capito op Spa-Francorchamps behoorlijk doorschemeren dat de Canadees zich geen zorgen hoeft te maken. Vreemd is dat niet. Zo neemt Latifi eigen sponsoren mee en heeft zijn vader een financieel belang in Williams. Het maakt dat Latifi zich mag opmaken voor een derde seizoen op het hoogste niveau, al is de hamvraag wie er in 2022 naast hem zit bij Williams.

Bal ligt eerst bij Mercedes, Alfa en Williams in theorie mogelijk

De beantwoording van die vraag hangt in eerste instantie af van Mercedes. Het merk met de ster moet formeel nog aankondigen wie het felbegeerde zitje naast Hamilton krijgt, al heeft Toto Wolff de knoop zelf al doorgehakt. De seinen lijken op groen te staan voor Russell, ook al omdat Bottas in de paddock aan een overstap naar Alfa Romeo wordt gelinkt - die al dan niet wordt aangekondigd tijdens de Italiaanse Grand Prix.

Als die puzzelstukjes daadwerkelijk op hun plek vallen, komt De Vries in beeld. De Friese coureur kan rekenen op de steun van Mercedes en dat merk heeft als motorleverancier een vinger in de pap bij Williams. Garantie op een zitje bij het team uit Grove biedt dat echter nog niet. Zo is Red Bull ook aan het lobbyen om Alexander Albon bij Williams te krijgen, al is De Vries in dat geval nog niet verloren. Alfa Romeo - waar teambaas Frederic Vasseur heeft laten weten dat alleen hij en niet Ferrari over de line-up gaat - zou ook een mogelijkheid kunnen zijn.

Latifi weet na F2-gevecht: "De Vries kan het niveau aan"

Waar het ook moge eindigen, een rondgang door de paddock leert dat slechts weinigen De Vries een kans in de Formule 1 misgunnen. Zo hebben Wolff en Russell al aangegeven dat de kersverse Formule E-kampioen een zitje op het hoogste niveau verdient en blijkt Latifi dezelfde mening toegedaan: "Absoluut. Ik weet niet of ik het toen al heb gezegd, maar na het jaar waarin we tegen elkaar hebben gestreden in de Formule 2, verdient hij absoluut een kans in de Formule 1", liet Latifi op het circuit van Spa aan Motorsport.com Nederland weten.

De Vries pakte dat seizoen de titel in de hoogste opstapklasse, maar kon in tegenstelling tot zijn naaste belager - door financiële middelen - niet meteen doorstromen naar de Formule 1. Dat die kans er nu alsnog zou kunnen komen, ziet Latifi als loon naar werken. "Dit jaar heeft Nyck ook weer een goed jaar gedraaid in de Formule E. Als hij dat tweede zitje bij Williams zou krijgen, en aannemende dat ik er dan ook nog steeds ben, dan zou hij een geweldige teamgenoot zijn. Hij kan het niveau in de Formule 1 zeker aan."

