Latifi: “Nog niet alle problemen van vorig jaar opgelost”

“Er zijn zeker een paar positieve signalen”, begint Latifi, die dit jaar zijn Formule 1-debuut maakt bij Williams, tegenover onder andere Motorsport.com. “Maar er zijn ook nog steeds een paar dingen die negatief zijn aan de auto en die we moeten verbeteren. Een paar problemen die we vorig jaar hadden zijn gebleven, dus nog niet alles is opgelost.”

In vergelijking met een jaar geleden staat Williams er een stuk beter voor, ziet ook Latifi, die vorig seizoen zes vrije trainingen reed voor de Britse renstal. “Het klinkt misschien een beetje suf, maar het feit dat alles op tijd klaar was voor de eerste testdag, heeft het team een enorme psychologische boost gegeven, na wat er vorig jaar was gebeurd”, aldus de Canadees. “Na mijn eerste ronden met de auto had ik zeker het gevoel dat we een stap voorwaarts hebben gezet." De hamvraag is nu hoe groot de stap is die Williams met de nieuwe auto heeft gezet. “Alle teams hebben natuurlijk vooruitgang geboekt”, weet Latifi. “We zullen er tijdens de eerste paar races wel achterkomen. We kunnen niet anders dan afwachten.”

Op de vraag wat zijn doelen zijn voor zijn eerste seizoen in de Formule 1, laat Latifi weten: “Om eerlijk te zijn is het op dit moment nog vrij moeilijk om doelen te formuleren als het gaat om op welke posities we willen finishen en dergelijke. Tot het einde van de tweede test weet je namelijk niet waar het team staat in de pikorde. Maar in de Formule 1 is je teamgenoot natuurlijk degene met wie je je het best kan meten, aangezien je in dezelfde auto zit. Ik heb met George [Russell] een uiterst sterke teamgenoot, dus ik kijk ernaar uit om het tegen hem op te nemen en te zien hoe ik het naast hem doe. Mijn doel voor dit moment is om zo snel mogelijk hetzelfde tempo te kunnen rijden als hij. Aangezien ik nieuw ben in de Formule 1, zal hij de eerste races natuurlijk in het voordeel zijn, maar ik hoop snel op zijn niveau te zitten.”

Russell zei onlangs dat Latifi zwaar onderschat wordt als coureur en misschien wel de best voorbereide rookie ooit is in de Formule 1, met dank aan het vele testwerk dat de Canadees reeds heeft uitgevoerd voor verschillende teams. “Het is zeker een voordeel dat ik al wat ervaring heb met het rijden met Formule 1-wagens. Tegelijkertijd is dit waarschijnlijk wel het moeilijkste jaar voor een coureur om te debuteren, aangezien we twee testdagen minder hebben voor de eerste race en er tijdens het seizoen ook niet meer wordt getest.”

Met medewerking van Adam Cooper