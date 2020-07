Latifi: "Debuut zal door corona juist makkelijker zijn"

De 25-jarige Canadees staat al maanden te popelen om eindelijk voor het 'echie' mee te doen en verwacht dat het corona-uitstel zijn debuut eigenlijk alleen maar makkelijker maakt. “Wat zou moeten helpen is dat ik de baan in Oostenrijk goed ken. Sinds ik race is dit de enige baan waarop ik elk jaar heb gereden. Australië zou compleet nieuw voor me zijn geweest en is niet één van de makkelijkste circuits”, denkt Latifi.

Ook het feit dat er in Oostenrijk een stuk minder media aanwezig is en er nauwelijks afleiding is, zou moeten helpen. “Met minder media, toeschouwers, partners en sponsors, heb ik meer tijd om me op het rijden te concentreren. Tijdens een Grand Prix-weekend wordt zoveel van je tijd in beslag genomen door zaken die niets te maken hebben met het rijden zelf. Zonder al die zaken denk ik dat het iets makkelijker zal zijn.”

Latifi en zijn teamgenoot George Russell weten op voorhand al dat ze bij Williams niet mee zullen doen om de prijzen. De roemruchte stal uit Grove is de afgelopen jaren ver teruggevallen en doet voornamelijk mee als veldvulling. Hoe de FW43 dit jaar zal presteren is een groot vraagteken, vervolgt Latifi. “Het is op dit moment heel lastig om resultaten te voorspellen en verwachtingen uit te spreken, omdat we echt geen idee hebben waar de auto staat."

Het enige referentiekader dat Latifi komend seizoen zal hebben is zijn teamcollega George Russell. Als hij die kan bijhouden dan doet de Canadees het goed. "Ik verwacht dat mijn teammaat in het begin een voordeel zal hebben omdat hij niet meer nieuw is, maar ik zal hem opjagen waar ik kan. In mijn eerste race zal ik stapje voor stapje moeten proberen om bij te leren en beter te worden. Ik maak me echter geen enkele illusies: ik maak mijn debuut in de Formule 1 en ik zal heel veel moeten leren. Het feit dat ik er iets langer aan heb kunnen wennen, verandert daar niets aan.”