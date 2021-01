Latifi voelt zich ‘halve rookie’ voor start van tweede F1-seizoen

De Formule 1 moest in het debuutseizoen van Latifi flink aan de bak om uiteindelijk een representatieve kalender op te stellen. Een groot aantal races op de oorspronkelijke kalender voor 2020 werd vanwege het coronavirus afgelast en daarvoor in de plaats kwamen een aantal circuits die de F1 al jaren niet meer had bezocht en organiseerden enkele circuits twee Grands Prix. Alle races werden in Europa en het Midden-Oosten gehouden. Inmiddels heeft de Formule 1 het programma voor 2021 gepresenteerd en die kalender volgt in grote lijnen de plannen die men voor 2020 in gedachten had. Dat betekent dat Latifi, mits de situatie rond het coronavirus het toelaat, in 2021 een groot aantal nieuwe circuits gaat bezoeken.

Dit leidt ertoe dat hij zich voor aanvang van zijn tweede F1-seizoen toch een beetje een rookie blijft voelen. “Ik kijk ernaar uit dat ik geen nieuwkomer meer ben en dat ik het gevoel heb dat ik meer vertrouwen heb, beter voorbereid ben en weet wat ik kan verwachten in plaats van het ontdekken van nieuwe dingen en ervaringen, zoals je dat in je eerste F1-seizoen doet”, vertelde Latifi in een blogpost op zijn website. “Toch heb ik op een bepaalde manier het gevoel dat ik nog een halve rookie ben, want ik vind dat het leren kennen van de nieuwe circuits waar je niet eerder hebt geracet onderdeel van de rookie-ervaring. Komend uit de F2 zijn dat circuits als Singepore, China, Suzuka en de Amerikaanse circuits. Vorig jaar miste ik veel circuits die normaal op de kalender staan, dus die maak ik nu voor het eerst mee.”

Latifi is zich er terdege van bewust dat COVID-19 ook in 2021 een stoorzender kan zijn voor de plannen van de F1. “Er is al wat geschoven met evenementen door COVID en natuurlijk hoort veiligheid de hoogste prioriteit te hebben. Hopelijk verbetert de situatie nu de vaccins worden uitgerold, want puur kijkend naar het racen heeft de F1 een geweldige kalender samengesteld.” Het doel van de Williams-coureur is duidelijk: voortborduren op afgelopen seizoen en zijn rijden naar een hoger plan tillen. “Ik weet waar ik me moet verbeteren en zelfs op de vlakken waar ik weet dat ik sterk ben wil ik een hoger niveau halen. 2020 was echt een leerjaar en het plan is om in 2021 ver te gaan waar ik was geëindigd, stappen te maken en om in december terug te kunnen blikken op een sterker seizoen.”