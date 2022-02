Latifi staat te trappelen: Kijk al tijden uit naar 2022-reglementen

Nicholas Latifi, die een hoofdrol speelde in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi, sprong na afloop van de race nog in de simulator alvorens hij begon aan de wintervakantie. Deze bracht hij met zijn vriendin onder meer door op de Malediven. Intussen zit de onderbreking erop en is de Canadees volop in voorbereiding voor het nieuwe F1-seizoen. De Williams-coureur bracht de afgelopen tijd veel uren door in Grove, daar waar de fabriek van Williams staat.

"Ik heb veel getraind en tijd doorgebracht op de fabriek, voornamelijk in de simulator. Ook mijn mediaverplichtingen beginnen weer toe te nemen, wat me nog enthousiaster maakt om weer los te mogen", vertelt Latifi op de Williams-website. "Dit jaar ga ik voor het eerst sinds een lange tijd niet naar een heet klimaat om me fysiek klaar te stomen. Door de nieuwe technische reglementen heb ik besloten voornamelijk in Londen te blijven, omdat ik veel dagen op de fabriek ben. Veel trainingen vinden dus ook plaats in en om mijn woonomgeving. Dat vind ik fijn. Het is dus cardio in de typische Britse kou, wind en regen. Dit combineer ik met mijn normale fitness oefeningen."

Latifi hoopt op meer spektakel in 2022

Hoewel een reisje naar een warm land er niet inzit, vertrekt Latifi binnenkort wel naar een koud oord. In Finland gaat de coureur namelijk op ijs rijden om even de boel weer op te frissen. Na dat uitstapje vertrekt hij weer naar de fabriek in Grove om het simulatorwerk met de Williams FW44 weer op te pakken. Latifi kan echter niet wachten op het echte werk. "Ik kijk al sinds vorig jaar uit naar het nieuwe tijdperk in de F1. Ik kan niet wachten om te ervaren hoe de auto's gaan rijden. Hopelijk pakken de reglementen goed uit, wat zorgt voor meer spektakel op de baan en uiteindelijk ook close racing", zegt Latifi.

Latifi heeft hoge verwachtingen van het nieuwe F1-seizoen. Volgens de Williams-coureur heeft hij grote stappen gemaakt in zijn tweede seizoen bij de Britse renstal en gaat hij met meer vertrouwen het nieuwe jaar in. Ook kijkt de Canadees uit naar alle onthullingen, maar heeft Williams als een van de laatste teams nog niet bekendgemaakt wanneer het de nieuwe F1-auto onthult.