Latifi stunt met snelste tijd in natte derde training, crash Vettel

Zoals verwacht hebben de coureurs zaterdag te maken met natte condities op de baan bij Boedapest, al regende het bij aanvang van de derde oefensessie een stuk lichter dan het eerder op de dag had gedaan.

Charles Leclerc was na drie minuten de eerste die naar buiten ging, gevolgd door Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz. Niet veel later waagde ook Lando Norris zich op de baan met zijn McLaren, waarna meer en meer coureurs het circuit op druppelden op de full wets. Fernando Alonso was de enige die in de openingsfase op intermediates de natte baan trotseerde.

Leclerc bracht een tijd van 1.43.364 op de klokken, wat aan het begin van de training de snelste tijd was. Sainz zette de andere Ferrari op de tweede stek, maar was met 1.44.283 al negen tienden langzamer dan de Monegask. De overige rijders die naar buiten waren gekomen, moesten allen echter ruim twee seconden toegeven op de tijd van Leclerc.

De sessie was zo’n twintig minuten oud toen de regen toenam en het aantal wagens op de baan terugliep. Max Verstappen, Sergio Perez en Lewis Hamilton hadden op dat moment nog altijd geen meter gereden. De iets stevigere bui was echter snel weer voorbij, waarna er zich geen nieuwe regenval meer aandiende, al bleef het baanoppervlak nog een tijd behoorlijk nat.

De coureurs worstelden in de koelere condities met een tekort aan grip, wat tot vele momentjes leidde. Met name de vierde bocht was een geliefde plek om naast het circuit te gaan, al hadden de rijders eigenlijk overal wel moeite om hun wagen in het juiste spoor te houden. Zo belandde Pierre Gasly in een spin bij de chicane en maakte Leclerc een spectaculaire 360 bij de derde bocht, nadat Alonso even daarvoor zijn Alpine op diezelfde plek nog net wist te controleren.

Video: Charles Leclerc gaat in de rondte bij de derde bocht

Halverwege de training kwam Hamilton voor het eerst naar buiten en tien minuten later betraden ook Verstappen en Perez dan eindelijk het asfalt. Tien minuten voor het einde zorgde Sebastian Vettel echter voor een rode vlag door bij de tiende bocht van de baan te vliegen en zijwaarts in de bandenstapels te belanden. “Argh, sorry!”, kwam de viervoudig wereldkampioen, die donderdag zijn afscheid van de Formule 1 aankondigde, balend van zijn eigen fout op de boordradio.

Met nog een paar minuten te gaan werd het circuit weer vrijgegeven. Het zonnetje was inmiddels doorgekomen, waardoor het baanoppervlak razendsnel opdroogde. Bij het zwaaien van de vlag was de 1.43.364 van Leclerc nog altijd de snelste tijd, maar verschillende coureurs lieten op dat moment paarse en groene sectortijden zien. Verstappen stuurde zijn RB18 naar 1.43.205, waar Leclerc een paar tellen later onder ging met 1.42.141. Daarmee was het echter nog niet gedaan. Nicholas Latifi ging namelijk nog paars in de eerste en tweede sector, om uiteindelijk in 1.41.480 over de streep te komen, waarmee hij Williams bovenaan zette. Alexander Albon had met de andere Williams even daarvoor 1.42.381 gereden, wat achter Latifi en Leclerc goed was voor P3.

Verstappen moest door dat alles genoegen nemen met P4, terwijl George Russell, die tijdens de sessie nog rechtdoor ging bij de twaalfde bocht, met zijn Mercedes de top-vijf in de afsluitende training completeerde. Fernando Alonso en Carlos Sainz klokten de zesde en zevende tijd. Lando Norris, Sebastian Vettel en Kevin Magnussen stonden aan het einde van VT3 achtste, negende en tiende. Lewis Hamilton vond zichzelf na de tombola in de eindfase terug op P11, Sergio Perez eindigde op bijna zeven seconden van Latifi helemaal onderaan in de tijdentabel.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije begint om 16.00 uur.

Video: Sebastian Vettel belandt in de bandenstapels tijdens VT3

Uitslag derde training F1 Grand Prix van Hongarije: