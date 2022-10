Latifi pakt punten na gok met inters: "Logische keuze"

Nadat er meteen na de start een rode vlag werd gezwaaid, lag de race op Suzuka ruim twee uur stil. Met nog veertig minuten op de klok werd de race hervat aan en iedereen startte op de full wets. Het duurde niet lang tot alle coureurs switchten naar de intermediates. Nicholas Latifi was de eerste die de gok nam en het pakte goed uit. De banden met de groene wangen hadden veel meer grip. De Canadees pakte hierdoor zijn eerste punten van het seizoen, hij eindigde op de negende plaats.

Latifi is erg tevreden moet hoe zijn race verliep, zo vertelde hij na de race aan Motorsport.com. “Het ging goed. Het is natuurlijk fijn om de eerste punten van het seizoen te pakken. Ik denk dat het cruciaal was om meteen op intermediates over te stappen toen de safety car naar binnen ging, we zaten in vrije lucht. Het was de goede band, het was een logische keuze. Je hebt in het achterveld ook minder te verliezen. Het was mijn keuze, en dat was de goede. Het was lastig om ze naar het einde te krijgen. Na acht ronden waren de voorbanden compleet weg. Het was volhouden en ik ben blij met de punten.”

Enkele weken geleden werd bekend dat Latifi na dit seizoen geen racecoureur meer is voor het team van Williams. Latifi komt qua snelheid niet in de buurt bij teamgenoot Alexander Albon, maar werd tijdens de Grand Prix van Italië ook zoek gereden door invaller Nyck de Vries. Dit resultaat is voor de Canadees een mooie opsteker in een tot nu toe tegenvallend seizoen. “Het zijn niet alleen de punten zelf, maar het is zeker een positieve en fijne boost voor het moraal. Maar zelfs als er nog geen beslissing was genomen over mijn toekomst, denk ik niet dat dit heel veel had veranderd. Het gaat altijd over consistentie, en niet een goed resultaat hier en daar.”