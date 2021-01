Latifi reed GP Spanje met amandelontsteking: “Vreesde voor corona”

Het coronavirus hield in 2020 flink huis en ook de Formule 1 wist zich niet aan de ziekte te onttrekken. De kalender ging flink op de schop, met een late start in juli en vooral races op Europese circuits. Bovendien waren er met Sergio Perez, Lance Stroll en Lewis Hamilton drie coureurs die races aan zich voorbij moesten laten gaan vanwege een besmetting met het longvirus. Na afloop van het seizoen raakte Lando Norris ook besmet met COVID-19. Tijdens het Grand Prix-weekend in Spanje dacht ook Latifi even dat hij het coronavirus had. Dat bleek uiteindelijk niet het geval, maar op zijn eigen website geeft hij toe dat hij verre van fit was.

“Ik had daar last van ontstoken amandelen”, erkent de Canadees. “Aanvankelijk was ik bang dat ik corona had, want ik had matige koorts. Maar na vele negatieve tests was dat uitgesloten. Toch voelde ik me het hele weekend vreselijk. Mijn lichaam deed pijn en ik liet de race bijna aan mij voorbijgaan.” Uiteindelijk stond Latifi gewoon aan de start, nadat hij met werkgever Williams had afgesproken dat hij naar de pits zou komen als de pijn zou verergeren. “Gelukkig voelde ik me iets beter naar mate de race vorderde, maar mijn keel deed enorm veel pijn - tijdens slikken negen op een schaal van tien. Desondanks was ik tevreden dat ik toch ben ingestapt en het weekend heb afgemaakt.”

Portugal moeilijkste weekend van 2020

In zijn debuutseizoen in de F1 kan Latifi nog een tweede weekend aanwijzen waarin het allemaal niet lekker liep. “Qua rijden was Portugal de lastigste race”, erkent hij. De 25-jarige coureur reed op vrijdag met een ander pakket dan teamgenoot George Russell. “We hadden een aantal aanpassingen waarvan we hoopten dat we op een aantal vlakken verbetering zouden zien. Dat bleek niet het geval. De veranderingen zaten alleen op mijn auto en ik zat daar de hele vrijdag mee. Omdat ik er ook geen referenties mee kreeg, konden we de dag praktisch gezien afschrijven - hoewel we in ieder geval meer leerden over wat niet werkte.”

Op zaterdag kreeg Latifi weer de beschikking over het standaard pakket van Williams, maar daarvoor moest hij wel overstappen naar het reservechassis. Met slechts een uur om te wennen aan het pakket slaagde hij er niet in om een goede kwalificatie aan elkaar te knopen, maar ook in de race had hij hinder van de chassiswissel. “Het reservechassis was er een van George en had zijn persoonlijke posities voor de gordels. Omdat ik langer ben dan hij zorgde dit vanaf ongeveer ronde twintig voor een zeer pijnlijke race. Al met al was dit waarschijnlijk mijn slechtste weekend - en ik heb er zeker niet van genoten.”