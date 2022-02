Het tweetal onderwierp de Williams FW44 kort na de digitale launch aan een shakedown op een nat circuit van Silverstone. De filmdag betekende voor de Britse renstal dat het op speciale demobanden, niet meer dan honderd kilometer mocht afleggen. Zowel Nicholas Latifi als Alexander Albon gaf toe dat de nieuwe 18 inch-banden en bandendeflectoren het zicht in sommige bochten meer beperkten dan in eerste instantie de verwachting was.

"Het zicht is in sommige bochten echt dramatisch. Het hangt denk ik wel af van het soort bocht, hoe je deze instuurt en waar je blik heengaat. Het is iets waar iedereen aan moet gaan wennen, maar er komen zeker gevallen waarin je minder ziet", vertelt Latifi over zijn eerste ervaringen. De F1-auto's worden door de nieuwe technische reglementen ook een stuk zwaarder. Iets wat de Canadese rijder al voelde in natte omstandigheden. "Het was wel lastig om een echt goed gevoel van de auto te krijgen, maar het voelt zeker anders dan vorig jaar. Het voelt alsof je een zwaardere bolide bestuurt. Echter bleef ik nog ver van de limiet vandaan. Dit was puur om te kijken of alles naar behoren werkte en of het stoeltje comfortabel zat. Ik kan verder dus niet al te veel zeggen over alles wat ik voelde."

Stratencircuits kunnen een probleem worden

Volgens Albon wordt het zicht op normale circuits niet echt een probleem, maar een stratencircuit kan volgens de Brit met Thaise roots een ander verhaal worden. "Ondanks de donkere en nattige condities op Silverstone was het niet heel slecht. Ik denk dat het zicht lastiger wordt op stratencircuits als Baku, Monaco en Jeddah. Daar wordt het tricky", aldus Albon. "Op gewone banen kun je vaak ver vooruit kijken, maar de banden en de deflectoren ontnemen je wel veel zicht zodra je een bocht instuurt. Dit betekent dat je alvast verder de bocht inkijkt. Op een stratencircuit passeer je echter de ene na de andere muur. Het verder naar voren kijken wordt dan lastig. Ook in gevechten wordt het wellicht wat lastiger. Je moet goed kijken waar je voorvleugel en banden zijn."