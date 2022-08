Nicholas Latifi wordt vooralsnog om zijn oren gereden door teamgenoot Alexander Albon. De Thai was in elf van de dertien kwalificaties sterker, in tien Grands Prix de betere en verantwoordelijk voor alle drie de punten die Williams momenteel heeft. Latifi heeft moeite met de nieuwe generatie auto's. Op Silverstone ontving de Canadees echter een nieuw chassis, met later nog een aantal updates. Dit heeft zichtbaar effect. Tijdens de kwalificatie voor de Britse Grand Prix haalde hij zelfs Q3. Hij ziet dan ook graag dat Williams hem op de laatste vier Grands Prix beoordeelt met het oog op 2023.

"Ik voel me veel comfortabeler en dat laat ik zien tijdens de weekends. De prestaties zijn er als ik zo blijf rijden en zoveel mogelijk uit de auto haal. Op basis daarvan verdien ik dan een plekje in F1", vertelt Latifi aan Motorsport.com. "Dat was begin dit jaar niet het geval, maar ik heb mijn sterke positie laten zien in de laatste paar races. Dat mag niet ontkend worden. Ik verbeterde mijn prestaties en legde me ook meer druk op, al zal die druk er altijd wel zijn. Ik weet wat ik kan en wat ik kan leveren. Ik heb dat de laatste paar races laten zien. De druk ligt bij mij. Maar dat is F1, toch?"

Voor zijn gevoel maakte Latifi voor de Grand Prix van Groot-Brittannië geen progressie. Hij voelde zich niet comfortabel in de FW44. Latifi verliet Canada na zijn thuisrace gedemoraliseerd. "Ik had het idee dat er van beide kanten geen vooruitgang was. Eigenlijk op geen enkel vlak", vervolgt hij. "Ik begreep niet waarom het tempo zo laag lag. Ik verliet Montreal verbaasd, verward en gefrustreerd. Australië was ook lastig, al waren de problemen niet zo duidelijk tot aan mijn twee crashes in Saudi-Arabië. Er was geen verbetering of een duidelijk pad naar die verbetering. Op Silverstone kreeg ik een nieuw chassis om het een en ander uit te sluiten. Sindsdien is de performance er. Ik zeg niet dat er iets mis was met het chassis, maar ik ben er voor 99,9 procent van overtuigd dat het niet helemaal goed zat. Het is lastig om te zeggen of het nou aan een aantal onderdelen lag of aan het chassis."

Latifi vult aan zelf niets veranderd te hebben in zijn aanpak sinds Silverstone. "Ik verliet Canada niet fijn. Ik was niet in staat om de auto onder de knie te krijgen. Vanaf Silverstone ging het veel beter. Zelfs met een snelheid die niet competitief was, had ik in ieder geval het gevoel dat ik iets met de auto kon. Ik voel me nu comfortabel met de auto op de limiet, dat is het grote verschil. In Oostenrijk reed ik door de upgrades precies waar ik moest zijn in de kwalificatie en de race. Op Paul Ricard was het nagenoeg gelijk."

In eerste instantie was Oscar Piastri Latifi's grootste bedreiging voor 2023, maar die valt weg door zijn eventuele overstap naar McLaren. Williams is druk bezig om andere kandidaten te evalueren. Latifi zelf is niet veel bezig met die situatie, maar richt zich meer op zijn prestaties. "Dat is het enige wat ik kan doen. Het helpt niet mee om na te denken over mogelijke negatieve uitkomsten. In deze sport hangt er altijd van alles in de lucht. Veel daarvan heb je niet in de hand, ook omdat het soms afhangt van wat een andere rijder presteert. Het enige dat ik kan doen is focussen op mijn prestaties en het team laten zien wat ik kan. Het helpt zeker om enige zekerheid te hebben, elke coureur die dat ontkent liegt. In de Formule 1 komt dit om de paar jaar weer terug, zelfs bij topcoureurs."

Video: Latifi schittert in kwalificatie voor Grand Prix van Groot-Brittannië