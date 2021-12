De kerstdagen zijn al achter de rug, maar nog altijd raakt men niet uitgesproken over het sensationele Formule 1-seizoen 2021. Uiteraard is er lof en waardering voor de nieuwe wereldkampioen Max Verstappen, maar toch zijn velen het erover eens: de reglementen moeten aangescherpt en vereenvoudigd worden. Afgelopen seizoen waren er te vaak discussies over inhaalacties, track limits en touchés. Een slechte zaak voor de sport, zo concludeert voormalig wereldkampioen Nico Rosberg.

Nu de FIA een nieuwe voorzitter heeft, ligt er een gouden kans om de sport te verbeteren. Volgens Rosberg is er in de Formule 1 nog heel wat aan duidelijkheid te winnen. “De sport moet vooruit”, zegt de Duitser in gesprek met Sky Sports News. “Dat begint al met het inhalen, met de wiel-aan-wiel actie. De FIA moet dat allemaal aanscherpen, zodat we niet steeds al dit soort discussies hoeven te voeren. Het zou beter voor de sport zijn als het gemakkelijker is om te begrijpen. Ook voor wat betreft wiel-aan-wiel duels: wie zit er nu goed en wie zit er fout? Er wordt snel een beslissing genomen en we gaan weer door. We moeten af van al deze discussies. Dat is heel belangrijk.”

Kalff: Circuits moeten aangepast worden, niet de regels

RTL GP-presentator Allard Kalff ging recentelijk in de Motorsport.tv-show This Week with Will Buxton in op de kwestie. Hij stelt dat het probleem vooral bij de circuits ligt: “Ik weet niet of het het reglement is dat bekeken moet worden. Naar mijn mening moeten we eerst eens kijken naar de circuits. Als je probeert iemand in te halen en je gaat van de baan, dan mag je nooit of te nimmer een voordeel kunnen behalen. Neem bijvoorbeeld Zandvoort, daar is de eerste bocht aangepast. Als je een probleem hebt kun je de uitloopstrook gebruiken, maar je verliest dan minimaal tien seconden voordat je terug bent op de baan. In Brazilië of Abu Dhabi, als een rijder dan aan de buitenkant zit, denkt hij wel twee keer na of hij daar wil blijven rijden. Hij weet dat als je dan van de baan gaat, je tijd verliest. In vroeger dagen zag je dit soort dingen niet omdat er geen uitloopstrook was. Daardoor had je al deze discussies ook niet. Ging je van de baan, dan verloor je tijd. Jammer dan.”

