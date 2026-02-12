Netflix toont trailer voor achtste seizoen Drive to Survive
Netflix heeft de eerste beelden van Drive to Survive seizoen 8 gedeeld. De serie keert eind februari terug met het verhaal van het Formule 1-seizoen 2025.
Het achtste seizoen van de docu-serie richt zich op de gebeurtenissen op én naast de baan tijdens het Formule 1-seizoen 2025. De trailer geeft alvast een voorproefje van wat kijkers kunnen verwachten. De beelden openen met fragmenten van de F1 75-show in Londen. "Dit is het moment waar we allemaal op hebben gewacht", zeggen McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri onder de blauwe stadionlichten terwijl de teams zich klaarmaken om hun liveries te tonen.
Ook de rookies van 2025 komen aan bod: Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan en Liam Lawson. Later wordt onder meer stilgestaan bij het vertrek van Doohan bij Alpine. Fans krijgen daarnaast een kijkje achter de schermen bij het eerste seizoen van Lewis Hamiltons als Ferrari-coureur, de interne strijd bij McLaren tussen Norris en Piastri en de sterke comeback van Max Verstappen.
"Max is net als die slechterik in een horrorfilm. Hij blijft maar terugkomen", zegt McLaren Racing-CEO Zak Brown in de trailer. Het vertrek van Christian Horner bij Red Bull krijgt eveneens aandacht. "Iedereen heeft een mening", zegt de Brit recht in de camera.
Geri Halliwell, Christian Horner, Red Bull Racing, Drive to Survive Season 7
Photo by: Netflix
Later is Horner te zien met zijn vrouw Geri Halliwell. "Er is me iets afgenomen waar ik niet voor gekozen heb", zegt hij, waarna het beeld overschakelt naar een ander interviewfragment. "Ik denk dat we klaar zijn", zijn zijn laatste woorden voor hij de set verlaat.
Voormalig F1 TV-presentator Will Buxton en oud-Williams-teambaas Claire Williams keren terug als vaste presentatoren in de serie. Drive to Survive seizoen 8 is vanaf 27 februari 2026 te streamen op Netflix, samen met alle voorgaande seizoenen.
Drive to Survive Season 8: Trailer
