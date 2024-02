Netflix toont oranje getinte trailer voor zesde seizoen Drive to Survive

De Formule 1-serie Drive to Survive is al jaren een vaste waarde op Netflix. In de serie krijgen de fans een kijkje achter de schermen van het afgelopen F1-seizoen en ook in 2023 heeft de camera van het streamingsplatform weer genoeg beelden mogen schieten bij de teams.

In de trailer zien we onder anderen Nyck de Vries voorbijkomen, de Nederlander die vorig jaar zo hoopvol de Formule 1 binnenkwam, maar zijn droom al snel in duigen zag vallen. Verder zal er natuurlijk aandacht zijn voor het recordbrekende seizoen van Max Verstappen en Red Bull Racing.

Producer James Gay-Rees liet eerder in een interview met F1.com al weten dat komend seizoen een bijzonder mooi seizoen kan worden en dat hij optimistisch is over de reviews. "We zijn hier heel trots op", verklaarde de producer, die onder andere ook aan de Senna-documentaire mee heeft gewerkt. "We hebben alle veranderende statistieken met de jongere demografie gezien. Het is voor elke grote organisatie moeilijk om deze groep te bereiken, zeker omdat er zoveel aanbod is. Om zo'n grote groep nieuwe fans naar de sport te brengen zorgt voor veel genoegdoening."