Netflix toont eerste trailer van serie over Ayrton Senna

Senna, zoals de serie simpelweg heet, is een biografische sportdrama gebaseerd op de F1-legende die in 1988, 1990 en 1991 wereldkampioen werd namens McLaren. Het is nog niet bekend wanneer de serie precies verschijnt, al zal dat wel later dit jaar moeten gebeuren. Dat is dan twee jaar later dan gepland, aangezien de opnamen in 2022 al klaar hadden moeten zijn, maar het coronavirus gooide roet in het eten.

De serie zal uit zes afleveringen bestaan en de hoogte- en dieptepunten van Senna's carrière zullen ook voorbijkomen. Daarbij wordt - zo blijkt uit de trailer - ook stilgestaan bij zijn eerste thuiszege in de Grand Prix van Brazilië van 1991, wat een emotionele zege was na acht jaren van proberen om het thuispubliek op een zege te trakteren. De miniserie begint echter bij Senna's verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk in 1981, om deel te nemen aan de Formule Ford 1600 om vervolgens zijn weg naar sterrendom te volgen. Het lijkt daarnaast onvermijdelijk dat de serie ook stil zal staan bij de rivaliteit met McLaren-teamgenoot Alain Prost en uiteraard het dodelijke ongeval op Imola in 1994, een dag na het overlijden van Roland Ratzenberger. De serie is in samenwerking met de familie Senna gemaakt.

Voor Senna is de filmcrew afgereisd naar Argentinië, Uruguay, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk. De serie geproduceerd door het Braziliaanse Gullane van de broers Caio en Fabiano Gullane, die al meer dan veertig films en twintig tv-series op hun naam hebben staan. De Braziliaanse prijswinnende filmmakers Vicente Amorim en Julia Rezende zijn als mederegisseurs betrokken bij het project.

De hoofdrol is weggelegd voor Gabriel Leone, die Senna zal portretteren. Dit volgt na een ander racegerelateerd project voor Leone, die ook al in de film Ferrari schitterde als Alfonso de Portago. "Het is een enorme verantwoordelijkheid en ook een grote eer om een icoon te mogen vertegenwoordigen die gedurende zijn leven zoveel mensen heeft geïnspireerd en de wereld Braziliaans sporttalent heeft laten zien", zei Leone in 2023 over zijn rol als Senna. "Wetende dat we dit verhaal via Netflix naar miljoenen mensen in zoveel landen zullen brengen, inspireert me om dit te zien als een van de grootste rollen van mijn carrière." Matt Mella zal de rol van Prost vertolken, terwijl Steven Mackintosh in twee afleveringen te zien zal zijn als Frank Williams.