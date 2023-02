Drive to Survive is de afgelopen jaren met recht een schot in de roos gebleken voor de Formule 1. De Netflix-serie heeft de sport een boost qua populariteit en een aanzienlijk aantal nieuwe fans opgeleverd. Het was dan ook geen verrassing dat het streamingplatform in mei al aankondigde dat er nog eens twee seizoenen van de serie geproduceerd zouden gaan worden. De eerste van die twee seizoenen - de vijfde in totaal - is vrijdag 24 februari vanaf 9.00 uur te streamen via Netflix, terwijl de cameracrews ook in het aankomende F1-seizoen weer present zijn in de paddock voor nieuwe opnames.

De afgelopen jaren ontbrak Max Verstappen in Drive to Survive, maar dit jaar keert de inmiddels tweevoudig wereldkampioen terug. Daarvoor hebben de producenten van de serie uitgebreid gesproken met de Red Bull-coureur. Verstappen is ook meerdere malen te zien in de trailer voor het nieuwe seizoen, die Netflix donderdag naar buiten heeft gebracht. Daarin wordt alvast een klein voorproefje gegeven van de onderwerpen die aan bod komen in de nieuwe reeks afleveringen, die allemaal betrekking hebben op het F1-seizoen 2022. Vrijwel gelijktijdig heeft het streamingplatform bekendgemaakt welke namen er gekoppeld zijn aan de afleveringen van het nieuwe seizoen. Net als de afgelopen jaren bestaat de reeks uit tien afleveringen, die allemaal zo'n 45 minuten duren.

De tien afleveringen van het vijfde seizoen van Drive to Survive

The New Dawn - Wanneer het raceseizoen begint in Bahrein, hoopt Ferrari met hun nieuwe auto’s eindelijk de top te bereiken. Haas neemt een groot risico door last-minute een coureur te wisselen. Bounce Back - Mercedes teambaas Toto Wolff probeert de onverwachte tegenslagen van het team te managen, terwijl Lewis Hamilton een turbulente rit maakt in één van de nieuwe auto’s. Like Father, Like Son? - Crashes en kosten stapelen zich op voor Haas, terwijl Mick Schumacher er alles aan doet om zich aan zijn team te bewijzen en eervol in zijn vaders voetsporen te treden. Matter of Principal - Het team van Ferrari voelt de druk van de hoge verwachtingen tijdens een nieuw prestigieus evenement in Miami en een belangrijke race in Silverstone. Hot Seat - Terwijl het team van Red Bull probeert hun voorsprong op Ferrari te behouden, zijn alle ogen gericht op Sergio "Checo" Pérez tijdens een dramatische Grand Prix van Monaco. Pardon My French - De inspanningen van Otmar Szafnauer om Alpine in te halen werpen hun vruchten af - totdat een nieuwe ronde van de stoelendans zijn toekomstplannen op losse schroeven zet. Nice Guys Finish Last - De toekomst van Daniel Ricciardo begint onzeker te worden wanneer McLaren's teammanagers hun zinnen zetten op nieuw talent, terwijl Alpine de juiste weg voorwaarts probeert uit te stippelen. Alpha Male - Als Pierre Gasly aankondigt dat hij AlphaTauri gaat verlaten, wordt Yuki Tsunoda geconfronteerd met het verlies van een teamgenoot én een vriend. Kan hij laten zien dat hij klaar is om te leiden? Over The Limit - Met beide kampioenschappen binnen handbereik krijgt het team van Red Bull te maken met heftige beschuldigingen dat ze vals zouden hebben gespeeld door een uitgavenlimiet te overschrijden. End Of The Road - Het seizoen nadert zijn ontknoping in Abu Dhabi, waar Ferrari vecht om Mercedes af te houden en McLaren hoopt op een wonder om Alpine in te halen.