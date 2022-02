Er is na afloop van het Formule 1-seizoen 2021 lang nagepraat, maar met de nieuwe jaargang in aantocht is de blik bij de teams en coureurs op de toekomst gericht. Desondanks gaat bij veel F1-fans de focus op 11 maart toch weer even terug naar het afgelopen seizoen, want Netflix brengt dan het vierde seizoen van de serie Formula 1: Drive to Survive uit.

Het is nog onduidelijk wat er precies ter sprake komt in het vierde seizoen van de succesvolle serie, maar 2021 kende genoeg spraakmakende momenten en onderwerpen die aan bod kunnen komen. Zo keerde de naam Schumacher terug in de Formule 1 en was er natuurlijk een spectaculaire titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen – en in het verlengde daarvan tussen Mercedes en Red Bull Racing. De Nederlander legde uiteindelijk beslag op de wereldtitel, maar heeft ook te kennen gegeven dat hij niet meewerkt aan het vierde seizoen van Drive to Survive.

Over een kleine twee weken staat de release van het nieuwe seizoen van Drive to Survive gepland. In aanloop naar dat moment heeft de Brits-Ierse tak van Netflix maandag een spectaculaire trailer naar buiten gebracht, waarin duidelijk wordt dat onder meer Hamilton, Toto Wolff en Christian Horner hebben meegewerkt aan het vierde seizoen, dat vermoedelijk net als de drie eerdere reeksen uit tien afleveringen zal bestaan.

Gezien de releasedatum kan het nieuwe seizoen van Drive to Survive uitstekend dienen als opwarmertje voor het nieuwe Formule 1-seizoen, dat op 20 maart wordt afgetrapt met de Grand Prix van Bahrein. Een week eerder is het Bahrain International Circuit tussen 10 en 12 maart al gastheer van de tweede en laatste week van de wintertests.