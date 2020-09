Netflix maakt nieuwe dramaserie over Senna

De achtdelige miniseries wordt geproduceerd door de Braziliaanse filmmaker Gullane. De familie van de coureur werkt mee aan de productie. De serie moet de intimiteit van een man laten zien die uitgroeide tot nationale held en de wereld veroverde en moet tegelijkertijd meer inzicht geven in de persoonlijkheid en de familiebanden van de drievoudig Formule 1-wereldkampioen.

De nieuwe productie begint met de verhuizing van Senna naar het VK in 1981 en eindigt met zijn fatale ongeluk tijdens de Grand Prix van San Marino in 1994. Er worden verschillende locaties gebruikt om de serie op te nemen, waaronder het huis waar Senna opgroeide in Sao Paulo. “Het is heel speciaal dat we aankondigen dat we het verhaal gaan vertellen dat slechts een paar mensen kennen”, aldus Viviane Senna, de zuster van Ayrton. “De Senna-familie is betrokken bij dit project en wil er iets unieks van maken. Er is geen betere partner dan Netflix om dat te bereiken.”

De serie wordt zowel in het Engels als in het Braziliaanse Portugees geschoten en verschijnt naar verwachting in 2022. In 2010 verscheen er ook al een film over Senna. Netflix is op dit moment bezig met het derde seizoen van de eigen Formule 1-serie Drive to Survive.

Met medewerking van Luke Smith