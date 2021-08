Dat er een vierde seizoen van Drive to Survive verschijnt is geen grote verrassing. De cameraploegen van producent Box to Box Films waren dit seizoen weer veelvuldig in de F1-paddock aanwezig. Drive to Survive heeft de afgelopen jaren een flinke bijdrage geleverd aan de introductie van de Formule 1 aan een nieuw publiek. Hierdoor heeft de sport in andere landen dan Nederland een keerpunt bereikt wat betreft de populariteit.

De verhaallijnen in Drive to Survive worden vaak extra uitgelicht en waar mogelijk gedramatiseerd. Dit seizoen vallen de makers van de reeks met hun neus in de boter. Naast een beklijvende titelstrijd tussen Mercedes en Red Bull, gebeurt er op de baan ook voldoende om een nieuw seizoen te maken. Over de precieze lanceerdatum heeft producent Box to Box Films nog niets naar buiten gebracht, maar de Formule 1 laat weten dat de première voor begin 2022 gepland staat.

Eerder is er bij streamingdienst Netflix al het nodige vertier voor Formule 1-fans te vinden. Op 15 september verschijnt de documentaire Schumacher, over de carrière en het leven van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Daarnaast kondigde Netflix vorig jaar een nieuwe film over het leven van Ayrton Senna aan, al is nog niet duidelijk wanneer dit document verschijnt. Ook zou er nog een F1-thriller in de maak zijn waarin onder meer Robert de Niro speelt.