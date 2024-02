Dit verwachten Valkenburg en Heemskerk van het F1-seizoen 2024

De Formule 1 staat op het punt om aan het langste seizoen uit de historie van de koningsklasse te beginnen: maar liefst 24 Grands Prix staan er dit jaar op het programma. "Absoluut!", laat Heemskerk weten op de vraag of hij klaar is voor het nieuwe seizoen. "Ik ben de afgelopen drie maanden thuis volle bak aan het verbouwen geweest en moet zeggen dat ik daar wel even klaar mee ben! Het is fijn om eens iets anders te zien dan de stof en chaos in mijn huis, dus ook daarom is het leuk om weer op pad te gaan." Heemskerk benadrukt dat we ons geen zorgen hoeven te maken over in welke staat hij het huis achterlaat voor zijn vrouw en kinderen. Lachend: "Nee, er zijn alleen nog een paar kleine dingen die afgewerkt moeten worden." Ook wat Valkenburg betreft mag het seizoen losbarsten. "Ja, honderd procent", zegt hij. "Zodra de teams de nieuwe auto's presenteren, begint het bij mij te kriebelen."

Valkenburg en Heemskerk hadden afgelopen winter een klein beetje huiswerk. Twee teams hebben zichzelf namelijk een nieuwe naam aangemeten. AlphaTauri is het Visa Cash App RB Formula One Team geworden en Alfa Romeo gaat verder als Stake F1 Team Kick Sauber. Net als de meeste fans zijn ook de commentatoren niet bepaald gecharmeerd van de nieuwe teamnamen. "Verschrikkelijk! Hoe krijg je ze verzonnen?", reageert Heemskerk. "Ik vind het helemaal niets. Wij hebben het dan ook gewoon over Racing Bulls en Sauber." Volgens Valkenburg valt die beslissing goed te verdedigen. "Als je de deelnemerslijst van de FIA erbij pakt, dan zie je Racing Bulls en Sauber als inschrijver vermeld staan. Bovendien werkt Visa Cash App RB of VCARB gewoon niet als je commentaar geeft bij een gevecht."

Geen illusies

Red Bull domineerde vorig jaar door 21 van de 22 races te winnen. Tijdens de driedaagse test die vorige week in Bahrein plaatsvond, maakte het team uit Milton Keynes opnieuw een bijzonder sterke indruk met de nieuwe RB20. Of we de vierde wereldtitel van Max Verstappen al kunnen opschrijven? "Als Nederlander is het fantastisch om Max zo succesvol te zien zijn, maar ik ben daar inderdaad wel een beetje bang voor", antwoordt Heemskerk met een glimlach.

"Red Bull heeft weer een fantastische auto gebouwd", gaat hij verder. "Dat was vooral op de eerste dag van de test duidelijk te zien. Tijdens de tweede en derde dag zaten ze er ook goed bij, maar ik heb het vermoeden dat ze de motor iets hadden teruggeschroefd." Red Bull zou dus nog niet het achterste van de tong hebben laten zien, wat Heemskerk doet concluderen: "Ze zullen dit jaar gewoon weer domineren."

Behalve Red Bull kwam ook Ferrari sterk voor de dag tijdens de testdagen. "Ik was onder de indruk van Ferrari", zegt Heemskerk. "Het lijkt erop dat ze een degelijke stap gemaakt hebben, zeker wat betreft de race pace. Vorig jaar hadden ze het probleem dat de banden vrij snel sleten. Maar vorige week deden ze twee dagen op rij een racesimulatie en waren de rondetijden best wel constant. Ze lijken de banden dus langer goed te kunnen houden. Maar dat heeft Ferrari ook wel nodig, als ze een beetje in de buurt van Red Bull willen blijven. Ik hoop dat we dit jaar af en toe iets meer competitie zien dan vorig jaar.”

Wat kan Ferrari in 2024? Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"We moeten ons geen illusies maken over de pace van de Red Bull", waarschuwt Valkenburg. "Ik denk dat ze dit jaar over een ronde iets sterker zijn geworden ten opzichte van Ferrari. De lange runs zagen er ook goed uit, maar we moeten de eerste paar races afwachten om te weten hoe de verhoudingen echt zijn." Volgens Valkenburg heeft Ferrari de zwakke plekken van de vorige auto goed aangepakt. "De coureurs zitten met veel meer vertrouwen in de auto. De wagen doet elke ronde hetzelfde en is minder gevoelig voor de wind. En tijdens de twee racesimulaties die ze hebben gedaan, leek het erop dat ze de bandenslijtage nu beter onder controle hebben, wat vorig jaar het grote manco was. Ferrari is nu achter Red Bull solide tweede."

Pikorde achter Red Bull en Ferrari

Wat verwacht het Viaplay-duo dit jaar van Mercedes? "Het is lastig om te zeggen waar Mercedes nou daadwerkelijk staat", meent Heemskerk. "De coureurs geven in elk geval aan dat de auto voorspelbaarder is geworden. En als een auto stabieler is, wordt het ook makkelijker om de race pace vast te houden en snellere rondetijden te realiseren. Maar waar ze precies staan, dat zien we pas tijdens de kwalificatie in Bahrein."

Ook Valkenburg vindt Mercedes lastig te peilen. "Je zag dat de auto naarmate de testweek vorderde, beter werd", zegt hij. "Op woensdag zag het er niet uit, op donderdag was het heel wisselvallig en op vrijdag was het beter. George Russell zette een behoorlijke tijd neer, maar dat was laat in de sessie en op hele zachte banden. En grip van de banden kan veel problemen met de auto verhullen. Ik ben dus nog niet overtuigd van Mercedes. Tenzij ze een heel ander programma hebben afgewerkt dan de rest, zie ik ze aan het begin van het seizoen niet de stap zetten die ze zouden moeten maken."

Heemskerk denkt dat McLaren en Aston Martin ongeveer op hetzelfde niveau zitten als Mercedes. "Ik denk dat alle drie achter Red Bull en Ferrari staan, maar in welke volgorde durf ik niet te zeggen. Het zit heel dicht bij elkaar." Na het groepje bestaande uit Mercedes, McLaren en Aston Martin komt volgens Heemskerk Racing Bulls. "Dat team heeft echt wel een stap gemaakt." Valkenburg over de pikorde achter Red Bull en Ferrari: "Ik denk dat McLaren op dit moment ietsje voor Mercedes staat - al hebben we door een paar technische problemen weinig lange runs van dat team gezien - en dat Aston Martin net achter deze twee teams zit. Dan komt Racing Bulls en vervolgens krijg je vier teams die met elkaar de achterhoede zullen vormen. Maar het zit inderdaad dicht bij elkaar, het zou van circuit tot circuit kunnen veranderen."

Grootste verliezer

Heemskerk en Valkenburg zijn het roerend eens als het gaat om de grootste teleurstelling van 2024: "Als we kijken naar de teams die er niet zo lekker voor staan, dan is Alpine toch wel de grootste tegenvaller", stelt Heemskerk. "Ik vond dat team tijdens de test geen goede indruk maken. Het is een grote organisatie en er zit veel geld achter, maar ze staan niet waar ze horen te staan. Ik denk dat ze zelfs nog hun best moeten gaan doen om Haas en Williams voor te blijven."

Valkenburg: "Alpine lijkt voorlopig de grootste verliezer te zijn. Die auto ziet er heel onwillig uit en de coureurs hebben elke ronde een andere ervaring in de auto. De gezichten van Pierre Gasly en Esteban Ocon spraken boekdelen." Het zou Valkenburg niet verrassen als Alpine ergens achteraan rijdt. "Dat team is net als de auto compleet kleurloos. Alpine zou best wel eens het negende team kunnen zijn. Of ze moeten verstoppertje hebben gespeeld. Maar als je naast de baan staat te kijken, dan ziet die auto er niet uit."

Pierre Gasly in actie met de 'kleurloze' Alpine. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Voor wie is de rode lantaarn? Heemskerk: "Ik verwacht Haas. Maar het verschil met Williams lijkt niet zo heel erg groot, dus mogelijk dat zij elkaar gaan afwisselen." Valkenburg: "We dachten met zijn allen dat de tiende plek voor Haas was gereserveerd, maar dat team lijkt goed werk te hebben verzet. Ze waren tijdens de test vooral met racesimulaties bezig en daarbij maakten ze een aardige indruk. Pas aan het einde van de laatste dag deden ze een performance run en ook toen stond Haas er behoorlijk bij." Valkenburg verwacht komend seizoen verschillende teams achteraan te zien. "Ik denk dat we dit jaar niet één team krijgen dat het hele seizoen achteraan rijdt."

Nieuwe CEO

Tot zover de voorspellingen voor het Formule 1-seizoen. Wat kunnen we dit jaar van Viaplay verwachten vanaf het circuit? "Meer van wat je als kijker inmiddels van ons gewend bent, dus veel diepgang, veel interviews en veel plezier onderling", zegt Valkenburg. "Je zag het tijdens de testdagen al een beetje, maar we zullen de uitlegfunctie die we als sportverslaggevers hebben, komend jaar nog wat verder uitbouwen. We willen de kijker nog verder meenemen de paddock in."

Viaplay Nederland verwelkomde onlangs een nieuwe CEO met Roger Lodewick. "Hij heeft veel ideeën", zegt Heemskerk. "Maar hij is natuurlijk nog maar net begonnen, dus die ideeën zullen waarschijnlijk tijdens het seizoen geleidelijk worden uitgevoerd." Het feit dat er een CEO aan boord is gehaald, ziet Heemskerk als een positief teken. "Normaal gesproken heeft het niet veel zin om een nieuwe CEO aan te nemen, als je er financieel niet zo heel sterk voor staat. Je creëert immers nog weer een extra kostenpost. Maar dat Viaplay dit toch heeft gedaan, is wat mij betreft een heel duidelijk signaal ze veel vertrouwen hebben in de toekomst in Nederland. Verder is het positief dat er begin dit jaar investeerders zijn geweest die Viaplay een financiële boost hebben gegeven. Ook zij hebben er dan kennelijk vertrouwen in."

"Roger is ontzettend gepokt en gemazeld, niet alleen wat betreft de commerciële kant van tv maken maar ook als het gaat om hoe het er in de sportwereld aan toe gaat", voegt Valkenburg toe. "Ik kende hem al en had al eens met hem gewerkt. Ik zal in mijn dagelijkse werk niet veel met hem te maken hebben, maar merk wel dat nu we voor het eerst een Nederlandse CEO hebben, de lijntjes korter zijn geworden en er rust in de organisatie is gekomen. Die dingen zijn natuurlijk alleen maar goed."

Uitzendrechten

Het is op dit moment nog niet duidelijk wie de Formule 1 na 2024 uitzendt. Duidelijkheid hierover wordt ergens in de komende maanden verwacht. Heemskerk en Valkenburg wachten het gelaten af. "Het heeft weinig zin om me er heel erg druk over te maken om de simpele reden dat ik er toch geen invloed op kan uitoefenen", zegt Heemskerk. "Maar op een hoger niveau wordt er hard aan gewerkt. De intentie om door te gaan, is absoluut aanwezig."

Valkenburg is optimistisch over de kansen van Viaplay. "Ik ga er vooralsnog vanuit dat we gaan verlengen. We hebben een ontzettend goede band met het FOM en bedienen met een relatief kleine crew negen landen. Dat laatste spreekt de Formule 1 natuurlijk ook aan", wijst Valkenburg op het feit dat de sport in 2030 klimaatneutraal wil opereren. Valkenburg is er rustig onder. "Omdat ik weet hoe goed we samenwerken met het FOM. Het is geen garantie, maar we kunnen niet meer doen dan we nu doen. Het is gewoon afwachten en ondertussen blijf ik mijn uiterste best doen om het maximale eruit te halen voor mezelf en de kijker."

