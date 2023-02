In de voorbije weken hebben de Formule 1-teams in meer of mindere mate de auto aan de buitenwereld getoond waarmee zij komend seizoen ten strijde zullen trekken. Het gros van de equipes heeft de wagen ook al even de sporen gegeven tijdens een zogenaamde filmdag, waar elk team er jaarlijks twee van heeft. Komende week worden de auto’s voor het eerst serieus op de proef gesteld als op het circuit van Bahrein een driedaagse test wordt afgewerkt, alvorens een week later op diezelfde baan de eerste race wordt verreden. Motorsport.com wierp een blik in de glazen bol met Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, die ook dit jaar het commentaar bij de Formule 1 verzorgen voor Viaplay.

Zijn jullie klaar voor het nieuwe Formule 1-seizoen?

Heemskerk: “Ik heb heel veel zin om weer op pad te gaan. Na drie maanden geen Formule 1 ga je je toch wel vervelen en ben je blij dat het eindelijk weer gaat beginnen.”

Valkenburg: “Ja, zo ineens staat het seizoen weer voor de deur, hè! Die tien weken zijn snel gegaan. Maar we zijn er ook wel klaar voor. Ik heb er zin in. We zijn een goede zes weken geleden begonnen met voorbereiden. Toen waren de eerste redactievergaderingen. En om het stof van de stembanden te halen en weer even scherp te worden hebben Melroy en ik een paar oude races van commentaar voorzien. We hebben best wel wat nuanceverschillen aangebracht in ons commentaar gedurende ons eerste seizoen en het was goed om die weer even top of mind te maken. En het is als met elk ander werk: als je het drie maanden niet gedaan hebt, is het weer even inkomen.”

Woensdag onthulde Mercedes de W14. Wat is jullie eerste indruk van deze auto? Gaan Lewis Hamilton en George Russell zich hiermee mengen in de titelstrijd?

Heemskerk: “Ik denk dat ze vorig jaar erg veel geleerd hebben van de W13. Die auto ging in het begin niet goed, maar ze hebben het tij behoorlijk weten te keren. Mercedes zou wel eens dusdanig veel kunnen hebben opgestoken van de W13 dat ze met de W14 weer meedoen. Ik denk dat Mercedes dit jaar een serieuze concurrent van Red Bull kan zijn.”

Valkenburg: “Wat ik vreemd blijf vinden aan Mercedes, is dat ze steeds met een concept komen waar ze mogelijk weer vanaf stappen. Dan sta je er volgens mij toch niet helemaal achter. We horen meer en meer dat ze het zeropod-concept willen loslaten als het toch niet werkt, en dat ze parallel een traject hebben lopen om meteen naar een ander concept te kunnen switchen. Dat betekent ofwel dat de auto die ze gepresenteerd hebben - en die we tijdens de testdagen waarschijnlijk grotendeels in deze vorm gaan zien - niet de auto is waarmee ze straks racen, ofwel dat ze het een paar races aankijken en daarna mogelijk naar een ander concept overstappen. Ze hebben zich in elk geval nog niet aan één concept gecommitteerd. En dat verrast me.“

“We hebben eerder gezien dat ze een auto hadden voor de eerste test en die compleet veranderden voor de tweede test. Vorig jaar werkte dat niet, het jaar daarvoor werkte dat wel. Maar ik weet niet of ze nu nog die ruimte hebben om zo te spelen met de ontwikkeling van de auto. Mede omdat je niet langer onbeperkt geld kunt uitgeven. En stel dat ze inderdaad na twee races van het zeropod-concept afstappen en vanaf de derde race met volledig aangepaste sidepods rijden, dan lopen ze eigenlijk drie races achter met de ontwikkeling van hun auto. Natuurlijk hebben ze goede mensen in dienst en natuurlijk kun je een achterstand inhalen. Maar het is alsof ze onzeker zijn over het gekozen pad en tegelijkertijd het volste vertrouwen hebben dat ze een achterstand wel weer kunnen inhalen. Dat is een rare mix. Maar misschien verrassen ze ons. Dat kan natuurlijk. Ze hebben niet voor niets zo veel gewonnen. Maar de zaken staan er wel echt anders voor dan drie jaar geleden.”

Kan Mercedes met de W14 weer voor het kampioenschap meedoen? Foto: Mercedes AMG

Ferrari had vorig jaar een snelle auto, maar door strategische blunders, een gebrekkige betrouwbaarheid en ander malheur stond de Scuderia nog voor het ingaan van de zomerstop al op grote achterstand in het kampioenschap. Denken jullie dat Ferrari onder leiding van de nieuwe teambaas Frederic Vasseur dit jaar beter zal presteren?

Valkenburg: “Alles valt en staat met de motoraanpassing die ze naar eigen zeggen hebben gedaan, waardoor ze de krachtbron op vol vermogen zouden kunnen laten draaien zonder dat die kapot gaat. Vorig jaar zijn ze na de race in Barcelona, waar Charles Leclerc vanuit leidende positie uitviel, het vermogen zachtjes aan gaan terugschroeven, om ervoor te zorgen dat de motor heel bleef. Vanaf dat moment was Ferrari eigenlijk geen serieuze tegenstander meer voor Red Bull. Dat leek misschien nog zo doordat ze vaak sterker waren in de kwalificatie, maar op race pace kwamen ze er niet meer aan te pas. Volgens Vasseur hebben ze dat nu opgelost, waardoor ze 20 tot 25 pk extra betrouwbaar kunnen inzetten.”

Heemskerk: “Ferrari is voor mij een vraagteken. Als ze inderdaad de problemen met de motor hebben opgelost en daardoor wat vermogen hebben teruggewonnen, zullen ze zeker snel zijn. Maar ze hebben wéér een wisseling in de teamleiding gehad en in mijn optiek komt het nooit ten goede van je prestaties, als het zo vaak gebeurt als bij Ferrari. Je moet steeds weer op elkaar ingespeeld raken en elkaar leren kennen, zodat je weet wat je aan elkaar hebt. Daardoor kun je meestal pas in het derde of vierde jaar de vruchten plukken van een nieuw management. Maar ik hoop voor ze dat het niet zo lang duurt en dat ze dit jaar een snelle auto hebben. Het zou ook goed zijn voor het kampioenschap als Ferrari, Mercedes en Red Bull met zijn drieën om de titel vechten.”

Valkenburg: “Ik denk dat Vasseur de boel zomaar op de rit kan krijgen. Hij wordt soms als een clowneske figuur neergezet, maar achter de schermen kan hij bikkelhard zijn. Dat was hij vroeger bij ART, zijn eigen team in de lagere raceklassen, ook. Hij kan duidelijkheid brengen en dat is iets waar Ferrari veel baat bij heeft. Dan hoeft men niet eerst intern te discussiëren, maar is vooraf al duidelijk welke weg er bewandeld wordt. Bij de auto hoeven we natuurlijk geen Vasseur-effect te verwachten. Die was voor zijn komst al zo goed als klaar. Bovendien is hij geen engineer. Maar op alle andere punten waar het vorig jaar fout leek te gaan, kan hij wel voor verbetering zorgen. Persoonlijk ben ik best gecharmeerd van Vasseur. Bij Alfa Romeo heeft hij duidelijke lijnen uitgezet. Laten we hopen dat hij dat ook bij Ferrari kan doen. De vraag is alleen of hij last gaat krijgen van de druk die van bovenaf wordt uitgeoefend. Want dat is natuurlijk uniek aan Ferrari: als het niet goed gaat, ben je constant onderweg naar de bestuurskamer om tekst en uitleg te geven.”

Heemskerk: “Ik twijfel of Vasseur de juiste man is. Ik vind hem een superleuk om te interviewen, maar ik weet niet of hij hard en sterk genoeg is om met Ferrari een duidelijke weg in te slaan. En dan bedoel ik vooral hard en sterk genoeg richting de top van Ferrari. Dat hij echt tegen de hoge bazen durft te zeggen: ‘Luister, ik ga het de komende paar jaar op mijn manier doen.’ Maar ik hoop dat hij die kans krijgt, en dat hij ook in zijn contract heeft afgedongen dat hij een paar jaar de tijd krijgt.”

Gaan Max Verstappen en Red Bull dit jaar veel last krijgen van het feit dat ze minder tijd mogen besteden aan het testen van de aerodynamica, doordat ze vorig jaar kampioen zijn geworden en daarbij ook een straf hebben gekregen voor het overschrijden van de budgetlimiet?

Valkenburg: “Van alle presentaties zijn we misschien nog wel het minst wijzer geworden van die van Red Bull. En ook uit hun filmdag op Silverstone hebben we bijzonder weinig kunnen opmaken. Er wordt gesuggereerd dat Red Bull met een variatie op de sidepod van Mercedes komt. Als dat zo is, dan lach ik me dood. Iedereen heeft de sidepod van Red Bull gekopieerd en dan slaan ze zelf een andere weg in! Ik denk dat het straks een drukte van belang wordt voor de pitbox van Red Bull, als aan het begin van de eerste testdag de garagedeuren omhoog gaan. Iedereen wil weten wat ze op de baan brengen.”

Heemskerk: “Ik verwacht dat Red Bull een auto zal hebben die in de basis weer snel is. Maar als we echt weer zo’n heftig kampioenschap krijgen als 2021, zullen ze misschien aanlopen tegen het feit dat ze beperkt zijn in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Dan zou het voor Red Bull wel eens een pijnlijk verhaal kunnen worden. Tijdens de presentatie hebben ze gewoon de auto van vorig jaar laten zien, dus het is zoals Nelson aangeeft nog even afwachten waar ze daadwerkelijk mee komen. Maar ze hadden vorig jaar een goede basisauto die heel allround was. En ze waren aan het einde van het seizoen nog steeds de snelsten, dus op die auto konden ze gewoon verder bouwen. Ik denk dan ook dat ze er vanaf de eerste race weer staan.”

Valkenburg: “Een sterke start zullen ze ook zeker nodig hebben, als blijkt dat Ferrari of Mercedes - en laten we hopen allebei - zich echt kan mengen in de strijd, terwijl zij ook meer tijd in de windtunnel mogen doorbrengen. Dan gaat het voor Red Bull een uitdaging worden om de voorsprong van vorig seizoen vast te houden. Dat ze minder windtunneltijd hebben, zorgt ervoor dat ze niet meerdere ontwikkelingssporen tegelijk kunnen onderzoeken. Ze kunnen niet langer verschillende problemen tegelijk aanpakken maar ook niet voor één probleem twee opties gedeeltelijk kunnen uitwerken, alvorens voor de beste oplossing te gaan. Aan de andere kant weten we dat ze een heel goede aerodynamica-afdeling hebben. Het technische team onder leiding van Adrian Newey werkt enorm efficiënt. Daarbij heeft Red Bull altijd minder middelen gehad dan Mercedes. Dus mogelijk wordt het helemaal geen issue voor ze dat ze minder tijd hebben om aan de aerodynamica te werken. Als het wél een issue wordt, dan zullen ze daar tijdens de tweede helft van het seizoen last van krijgen.”

Red Bull toonde in New York alleen de nieuwe livery voor 2023. Foto: Red Bull Content Pool

Alpine versloeg vorig jaar McLaren voor de vierde plek bij de constructeurs. Wie is er volgens jullie favoriet om dit jaar best-of-the-rest te worden?

Heemskerk: “Ik vind dat Aston Martin wel met een interessante auto is gekomen. En als je kijkt naar hoe de teams zich vorig jaar hebben ontwikkeld, dan heeft Aston Martin een reusachtige sprong gemaakt. Aan het begin van het seizoen was het nog drama. Die auto liep totaal niet. Vervolgens hebben ze de wagen volledig omgegooid en kwamen ze met een basisauto die ze gestaag hebben verbeterd door continu met kleine updates te komen. Zo kregen ze de auto steeds beter aan de gang en finishten ze steeds vaker in de top-tien. Dat was indrukwekkend om te zien. Je ziet bij hun nieuwe auto wel dat ze - net als de meeste andere teams - goed hebben afgekeken van de snelle jongens. De auto is een mix van Ferrari en Red Bull geworden, al zie je vooral veel Red Bull terug. Het zou me niet verbazen als Aston Martin dit jaar een goede auto heeft, waarmee het team zich kan mengen in de strijd met Alpine en McLaren.”

Valkenburg: “Ik vond de sfeer tijdens de launch van McLaren en alles wat daar gezegd werd heel negatief. Ja, het vertrek van Andreas Seidl is een tegenvaller, maar er lijkt ook gewoon een gebrek aan zelfvertrouwen te zijn bij McLaren. Wat ze aan faciliteiten hebben, is niet up-to-date, en dat is het grote project van Zak Brown. Maar doordat McLaren een work in progress is, moet Alpine eigenlijk wel voor McLaren staan. Er is geen reden waarom zij achter McLaren aan zouden moeten rijden, met de middelen en de coureurs die ze dit jaar hebben. En vergeet niet dat Fernando Alonso vorig jaar heel veel technische pech heeft gehad. McLaren zat alleen maar in de buurt doordat de Alpine constant kapot ging. Als ze bij Alpine de betrouwbaarheid dit jaar beter voor elkaar hebben en een vergelijkbare stap kunnen maken met de motor als waar Ferrari het over heeft, dan moet Alpine in principe weer best-of-the-rest kunnen worden. Maar zoals Melroy opmerkte zal Aston Martin zich waarschijnlijk ook in dat gevecht melden. Want daar is zoveel geïnvesteerd. Als alles op zijn plek valt, zouden ze best wel eens met Alpine en McLaren kunnen vechten voor de vierde plek.”

Nyck de Vries staat aan de vooravond van zijn eerste volledige F1-seizoen bij AlphaTauri. Dat team presteerde vorig jaar nogal wisselvallig. Wat kunnen we realistisch gezien van Nyck verwachten?

Valkenburg: “AlphaTauri kopieerde in de eerste paar jaar klakkeloos wat Red Bull maakte, en vervolgens zijn ze hun eigen kant opgegaan met de auto. Dat ging een paar jaar goed, maar vorig jaar waren ze echt de weg kwijt. Aan Pierre Gasly kon je heel goed zien dat die auto helemaal niet makkelijk was om mee te rijden. Het seizoen 2023 wordt zodoende make or break voor Yuki Tsunoda, Nyck de Vries én AlphaTauri. Want hoeveel geld gaat Red Bull - zeker na het overlijden van Dietrich Mateschitz - nog steken in dat team, als ze rond de zesde, zevende of achtste plaats in het kampioenschap blijven eindigen? De druk staat er vol op bij AlphaTauri. Het zal een stuk beter moeten dan afgelopen seizoen. Het valt te hopen dat de AT04 in elk geval een stabiel platform is, zodat Nyck zijn debuut in rust kan maken en niet constant aan het worstelen is met de auto. Ik verwacht dat Nyck naarmate het seizoen vordert wel zijn superioriteit zal tonen en Tsunoda de baas zal zijn.”

Heemskerk: “Ik denk dat Nyck in het begin nog even zal moeten wennen aan het team en het feit dat hij nu vast in de Formule 1 rijdt. Hij zal daardoor de eerste weekenden ongeveer even snel of nipt langzamer zijn dan Tsunoda. Maar ik verwacht dat hij gaandeweg steeds meer voor Tsunoda zal zitten en een belangrijke rol binnen het team zal kunnen spelen. Ik zou als team zijnde voor de ontwikkeling van de auto namelijk niet alleen op Tsunoda willen vertrouwen. Die is daar nog te jong voor. En Nyck is dan misschien een rookie, hij neemt wel veel ervaring mee. Of we hem regelmatig in de punten zien finishen, hangt van de auto af. Ze hebben een paar veranderingen doorgevoerd bij AlphaTauri, waaronder een langere wielbasis, zodat ze de luchtstroom naar de vloer beter kunnen reguleren. Technisch directeur Jody Egginton gaf aan dat ze vorig jaar wat traag waren met het ontwikkelen van de auto en dat ze dit jaar wat meer willen pushen door vaker kleinere updates mee te nemen. En dat zal ook nodig zijn om dit jaar op zijn minst bij te kunnen blijven. Twee keer per seizoen een grote update is echt te weinig.”

Nyck de Vries bij de presentatie van AlphaTauri in New York City. Foto: Red Bull Content Pool

Wie wordt dé verrassing van 2023?

Heemskerk: “Ik zeg Aston Martin met Fernando Alonso. Ik denk dat dat wel interessant kan worden.”

Valkenburg: “Ik heb ook een goed gevoel bij Aston Martin. Vanwege de investeringen die ze hebben gedaan, de mensen die ze onder andere bij Red Bull hebben weggehaald én de energie en drive die Fernando Alonso met zich meebrengt; die is nooit zomaar ergens tevreden mee. Als het een goede auto is, dan krijg je met Fernando in je team extra wind in de zeilen. Als het geen goede auto is, dan werkt het tegen je om hem als coureur te hebben, zoals we eerder hebben gezien. Maar het moet een keer goed komen met al die investeringen en de juiste mensen. Eén plus één moet een keer drie zijn bij Aston Martin. En dat zou heel goed dit jaar wel eens het geval kunnen zijn.”

Tot slot, jullie hebben dit jaar een nieuwe pitreporter: Chiel van Koldenhoven. Hoe kijken jullie naar de keuze die Viaplay heeft gemaakt?

Valkenburg: “Ik vind het heel jammer dat Stéphane is weggegaan en volgens mij is het best een zoektocht voor Viaplay geweest om een vervanger voor haar te vinden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de keuze voor Chiel niet zag aankomen, maar ik ben wel heel blij met hem. Ik trok vorig jaar veel met hem op toen hij voor de NOS in de paddock was, en zat vaak bij hem in de buurt in het vliegtuig. Hij is een echte professional en ik kan het goed met hem vinden. Ik denk dat we werktechnisch een heel leuk jaar tegemoet gaan. Hij past goed in de groep en ook qua gesprekken met de coureurs gaat het helemaal goed komen. Hij zal ongetwijfeld het een en ander over zich heen krijgen, zoals Melroy en ik vorig jaar hebben ervaren, en dat zal even wennen voor hem zijn want dat heb je bij de NOS niet. Maar ook dat komt wel goed.”

Heemskerk: “Ik ben Chiel vorig jaar een paar keer tegengekomen in de paddock en we hadden een goede klik. Het is een leuke kerel. Ik heb nog niet met hem gewerkt, maar van wat ik van hem heb gezien, gelezen en gehoord, hebben we aan hem een hele goede. Hij is sterk in presenteren en interviewen. Ik denk dat hij een goede aanwinst is voor het Viaplay-team.”

