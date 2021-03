Piquet: Verstappen zou Hamilton ‘pak slaag’ geven bij Mercedes

Na jaren wachten lijkt de F1 eindelijk de gedroomde titelstrijd te krijgen tussen Hamilton en Verstappen. De zevenvoudig wereldkampioen wist de tienvoudig Grand Prix-winnaar bij de opening van het seizoen in Bahrein in een rechtstreeks duel te verslaan. Hamilton heeft daardoor de leiding in het kampioenschap weer in handen genomen. Toch blijft de vraag boven de markt hangen wie de beste coureur van het tweetal is. Piquet heeft daar een duidelijk antwoord op, zo vertelde hij aan Motorsport.com: dat is Verstappen. Wel maakt hij daarbij een belangrijk voorbehoud.

“Ten eerste moeten we beseffen dat de F1 een categorie is met verschillende auto’s, dus het is heel moeilijk om een directe vergelijking te maken tussen twee coureurs als ze niet voor hetzelfde team rijden. Maar als Max voor Mercedes zou rijden, dan weet ik zeker dat hij Hamilton een pak slaag zou geven”, aldus de wereldkampioen van 1981, 1983 en 1987. “Max is agressiever. Hij maakt misschien vaker fouten door die agressiviteit, maar in mijn ogen is hij beter dan Hamilton.”

Een soortgelijke analyse maakt ook Nelson Piquet Jr.: “Lewis zit al vijftien jaar in de F1 en ik denk dat je beetje bij beetje het vuur begint te verliezen”, vertelde hij aan Motorsport.com. “Aan de andere kant komt Max eraan met het mes tussen zijn tanden. Lewis heeft al zeven wereldtitels, dus hij komt met een ander soort ‘vuur’ en dat kan het verschil maken.” Piquet Jr., voormalig F1-coureur en de eerste Formule E-kampioen, ziet Verstappen als een MMA-vechter. “Hij is klaar om iedere uitdaging aan te gaan. Dat is anders dan bij Lewis, die al kampioenschappen heeft gewonnen. Lewis’ ervaring zal hem op sommige vlakken helpen, maar de bereidheid en de agressiviteit is groter bij Max.”

Hamilton heeft 'inferieure' coureur aan zijn zijde

Hamilton veroverde zes van de laatste zeven wereldtitels in de Formule 1, niet in de laatste plaats doordat Mercedes sinds de invoering van de hybride V6-turbomotoren de dominante factor is. Vaak kwam het erop neer dat Hamilton voor de titel alleen af hoefde te rekenen met zijn teamgenoot, eerst Nico Rosberg en later Valtteri Bottas. Het is een situatie die Piquet herkent uit zijn succesvolle periode bij Williams. “Ik won de titel in 1987 en ik reed niet zoals voorheen. Ik had aan het begin van het jaar een ongeluk gehad waardoor ik problemen had om diepte te zien. Maar ik won dat kampioenschap, met een beetje geluk. Ik had in 1986 moeten winnen, maar ik won in 1987.”

“Maar het ging zo gemakkelijk, want de auto was veel beter dan de anderen. En de Mercedes was de afgelopen jaren was veel beter dan de andere auto’s”, beredeneert Piquet. Het niveau van de teamgenoten van Hamilton bij Mercedes liet daarbij in zijn ogen nogal te wensen over. “Het is niet dat Hamilton niet goed is, maar hij heeft een inferieure coureur aan zijn zijde [Valtteri Bottas] en de vorige [Nico Rosberg] was nog slechter. Hij won alleen omdat het een jaar was waarin Hamilton crashes en uitvalbeurten had.”

