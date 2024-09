Negatieve primeur voor Magnussen na incident in F1 Monza

Kevin Magnussen kreeg in de Grand Prix van Italië een tijdstraf van tien seconden voor het incident met Pierre Gasly in de Variante della Roggia. De Deen probeerde via de binnenkant in te halen, maar verremde zich en knalde zo tegen de Alpine op. De twee konden hun weg wel vervolgen, maar het incident kwam de Haas-coureur dus op een tijdstraf staan. Op zichzelf staand was dat geen groot probleem, al werd er snel gekeken naar het aantal strafpunten van Magnussen. Hij had namelijk al tien strafpunten achter zijn naam staan, waar een coureur voor één race geschorst wordt als deze binnen een periode van twaalf maanden twaalf strafpunten oppakt.

Een schorsing is er onder het strafpuntensysteem, in 2014 ingevoerd, nog nooit van gekomen in F1, tot nu. Magnussen heeft namelijk twee strafpunten gekregen voor het incident met Gasly en staat daarmee op twaalf strafpunten. In een document bevestigt de FIA daarom ook dat Magnussen geschorst is voor de volgende race, de Grand Prix van Azerbeidzjan. De stewards merken op basis van de beelden op dat, hoewel Magnussen zijn vooras al verder dan de spiegels van Gasly had gezet, een inhaalactie volgens de richtlijnen voor rijstandaarden op een 'veilige en gecontroleerde' manier moet plaatsvinden. De stewards oordelen dat dit niet het geval was voor Magnussen, wat de Deen dus volledig schuldig maakt aan het incident. "Daarom zijn ook de standaardstraf en de strafpunten toegewezen", aldus de stewards.

Haas F1 Team behoudt wel nog het recht om in beroep te gaan tegen het besluit, waardoor een raceschorsing van Magnussen eventueel voorkomen kan worden. Indien dat niet het geval is, dan zal Magnussen de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku aan zich voorbij moeten laten gaan. Nu de FIA de schorsing bevestigd heeft, moet Haas dus op zoek naar een vervanger. Dan zou de keuze normaliter op Ferrari-junior Oliver Bearman vallen. De Brit viel eerder dit jaar al in bij Ferrari en zal vanwege de Formule 2 hoe dan ook al naar Baku afreizen. Daarnaast maakte Haas eerder dit jaar al bekend dat Bearman volgend jaar voor het F1-team rijdt. Hij krijgt dan Esteban Ocon, die Alpine moest verlaten, als teamgenoot. Er is nog wel goed nieuws voor Magnussen: na het uitzitten van de F1-race in Baku vervallen al zijn strafpunten.

Reactie Magnussen

Na afloop van de race gaf Magnussen aan 'volledig in de war' te zijn door het besluit van de stewards. Volgens hem was zijn incident met Gasly namelijk veel minder ernstig dat het incident van teamgenoot Nico Hülkenberg met Daniel Ricciardo in de openingsronde, waar Hülkenberg in de remzone van Ascari in het gras geduwd werd. "Ik begrijp het helemaal niet. Ik ben gewoon volledig in de war. Gasly en ik raceten hard richting bocht 4, we hadden licht contact, misten beide bochten en kwamen weer terug op de baan. Er was geen schade aan de auto's en het had geen gevolgen voor onze race. Maar ik krijg wel een tijdstraf van tien seconden... Maar in ronde 1 zet Ricciardo Nico in het gras met 300 kilometer per uur. Dat heeft Nico's race volledig verpest, het had enorme gevolgen en er was schade aan Nico's auto. En hij krijgt een tijdstraf van vijf seconden. Waar is de logica? Ik snap het gewoon niet."