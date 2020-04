Nog geen beslissing over inzet speciale Zandvoort-voorband

De Italiaanse bandenonderneming heeft speciaal voor de Noord-Hollandse baan, waarop in het eerste weekend van mei voor het eerst sinds 1985 weer een Formule 1-race verreden had moeten worden, een voorband met een iets andere constructie ontwikkeld. Deze voorband geldt als terugvaloptie, voor het geval de definitieve situatie op het pas verbouwde circuit uitwijst dat de reguliere voorband het in de kombochten zwaarder te verduren krijgt dan aanvankelijk was berekend. Tijdens de tweede testweek in Barcelona werd de speciale voorband door verschillende coureurs getest. Hoewel de banden iets langer nodig hebben om op temperatuur te komen, luidde de conclusie dat ze zich over het geheel genomen hetzelfde gedragen als de standaard banden en indien nodig kunnen worden ingezet.

Pirelli-motorsportbaas Mario Isola benadrukte echter dat de voorkeur uitgaat naar de normale band. Deze zou uit voorzorg dan wel van een iets hogere bandenspanning worden voorzien (plus 2 PSI). Het rijden met een verhoogde druk in de voorbanden werd eveneens op het Circuit de Barcelona-Catalunya uitgeprobeerd. Ook hierover toonde Pirelli zich tevreden. De definitieve beslissing over welke voorband wordt gebruikt in Zandvoort, moest echter worden genomen nadat engineers van Pirelli een bezoek zouden hebben gebracht aan het circuit om de ruwheid van het baanoppervlak te meten. Ook wachtte Pirelli op geüpdatete simulatiedata van de teams, waarin de uiteindelijke situatie in de Arie Luyendykbocht moest zijn meegenomen.

Een woordvoerder van Pirelli bevestigt nu aan Motorsport.com dat het geplande bezoek van de engineers aan Circuit Zandvoort niet is doorgegaan als gevolg van het coronavirus. "Het was de bedoeling dat onze engineers na de Grand Prix van Bahrein een bezoek zouden brengen aan Zandvoort, maar dit was niet mogelijk vanwege COVID-19", laat de zegsman weten. "Ook hebben we nog niet zoveel simulatiedata mogen ontvangen. De fabrieken van de teams zijn tot mei gesloten, maar ze hebben wel toestemming van de FIA om Pirelli van simulaties te voorzien." Een definitief besluit over de voorbanden laat zodoende op zich wachten, al is momenteel niet duidelijk of er dit jaar überhaupt een Nederlandse Grand Prix wordt gehouden. De woordvoerder van Pirelli vervolgt: "We bevestigen dat er nog geen beslissing genomen is, maar het gedrag van de reguliere banden met een druk die 2 PSI hoger ligt, was erg goed, dus zeer waarschijnlijk gaan we voor deze optie voor Zandvoort.”

Pirelli maakte eerder bekend de drie hardste bandencompounds te hebben geselecteerd voor de duinenomloop.

