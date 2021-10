Nederlandse F1-fan hoopt op minder straffen en nieuwe bandenoorlog

Dat zijn enkele van de bevindingen uit de F1 Global Fan Survey 2021, die gezamenlijk door Motorsport Network, de Formule 1 en Nielsen Sports werd uitgevoerd. Aan het internationale onderzoek hebben uiteindelijk 167.000 F1-fans meegedaan, waaronder zo’n 4.700 uit Nederland. Zij werden onder meer gevraagd om hun mening te geven over enkele ideeën waarmee de Formule 1 verbeterd en spannender gemaakt zou kunnen worden.

De Nederlandse F1-fans scharen zich grotendeels achter het streven van de sport om een wereldleider te worden op het gebied van de ontwikkeling van duurzame brandstoffen. Zo’n 64 procent van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat de F1 die voortrekkersrol moet bekleden, waarbij de leeftijdsgroep tot en met 34 jaar het daar meer mee eens is dan de groep van 35 jaar en ouder. Een omgekeerd beeld zien we bij de stelling of bijtanken moet terugkeren, iets wat door 48 procent van de Nederlandse respondenten gesteund wordt: 59 procent van de groep boven de 35 is het met die stelling eens, van de groep onder de 35 jaar ziet slechts 37 procent dat zitten. Bij mannen ligt dat percentage bovendien op 55 procent, terwijl slechts 21 procent van de vrouwen op een terugkeer van het tanken zit te wachten.

Opvallend is ook dat de Nederlandse respondenten van de F1 Global Fan Survey 2021 graag een bandenoorlog tussen verschillende leveranciers willen zien. Maar liefst 66 procent hoopt op meerdere bandenleveranciers in de F1, waarbij de roep daarom het grootste is bij de groep ouder dan 35 jaar (76 procent). Dat beeld is ook te zien bij de vraag over het uitdelen van straffen in de Formule 1. Zo’n 70 procent van de respondenten uit Nederland ziet graag dat coureurs vrijer mogen racen en dat er alleen voor gevaarlijk rijgedrag straffen worden uitgedeeld. Bij de groep boven de 35 jaar is dat percentage 82 procent, bij de fans onder de 35 60 procent.

De Nederlandse fans zijn niet bijzonder positief over de in 2021 geïntroduceerde sprintkwalificaties. Slechts 32 procent van de respondenten vindt dat de show van de F1 er beter door is geworden en slechts 11 procent zou graag zien dat de sprintkwalificatie bij alle races vaste prik wordt. Andere ideeën waar de Nederlandse fans niet echt warm van worden zijn het invoeren van succesballast (17 procent is positief), het verplicht gebruiken van alle bandencompounds in een race (16 procent), reversed grids (10 procent) en het bevriezen van de ontwikkeling van F1-auto’s gedurende het seizoen (7 procent).

Verstappen en Red Bull veruit populairst in Nederland

Uit de F1 Global Fan Survey is naar voren gekomen dat Max Verstappen de populairste coureur is. De Nederlander is de favoriet van 68 procent van de respondenten en kan vooral rekenen op veel steun van fans van 35 jaar en ouder. Ook bij de jongere fans en vrouwen is Verstappen populair, maar daar krijgt hij meer tegenstand van Lando Norris (9 procent). Daniel Ricciardo (3,5 procent) volgt bij de Nederlandse fans op de derde plek, gevolgd door Sebastian Vettel (3 procent) en Lewis Hamilton (2,8 procent). Wereldwijd gezien staat Hamilton op de derde plaats, terwijl Verstappen en Norris daar ook de top-twee vormen.

Wereldwijd is uit het onderzoek gebleken dat McLaren nu het populairste team is, maar in Nederland gaat die eer met afstand naar Red Bull Racing. Maar liefst 63 procent van de respondenten heeft de renstal van Max Verstappen als favoriet gemarkeerd, wat vooral te danken is aan de mannen en de fans boven de 35 jaar oud. Bij de vrouwen en 16- en 17-jarige respondenten is McLaren in Nederland het populairste team. In de algemene rangschikking volgt de Britse renstal op de tweede plaats (17 procent), gevolgd door Ferrari (6 procent).