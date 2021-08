Nachtmerrie dreigt voor Russell: Eindigt hij weer achter teamgenoot?

Hoewel George Russell al wekenlang tegen punten aan zat te hikken, had hij zijn puntenfinish op de Hungaroring vooral te danken aan het uitvallen van een aantal vaste klanten voor de top-tien. Helemaal frustrerend moet het voor de Engelsman zijn geweest dat niet hij, maar teamgenoot Nicholas Latifi in Hongarije de echt gevierde man was bij Williams.

De Canadees wordt al twee seizoenen door Russell in de kwalificatie om de oren gereden, maar wist in de Grand Prix van Hongarije (door de diskwalificatie van Sebastian Vettel) zevende te worden. Die klassering is goed voor zes punten, tegenover vier punten voor de achtste plaats van Russell. Met dat marginale verschil dreigt voor Russell het reële scenario dat hij ondanks alle lof die hij krijgt toegezwaaid, voor het derde jaar op rij zijn meerdere moet erkennen in het onderlinge duel met zijn teamgenoot.

Dat scenario werd in 2019 en 2020 ook al werkelijkheid. In zijn eerste jaar bij Williams reed Russell in de kwalificatie keer op keer zijn toenmalige teamgenoot Robert Kubica om de oren, maar de Pool eindigde in het kampioenschap voor de Engelsman. Kubica had genoeg aan één puntje, dat hij wist te behalen tijdens de natte Grand Prix van Duitsland.

Ook vorig seizoen was Russell in de kwalificaties steevast de sterkere van de twee Williams-coureurs en toch verloor hij puur op basis van zijn inzet voor Williams het onderlinge duel met zijn nieuwe teamgenoot Latifi. Weliswaar pakte Russell vorig jaar drie punten in het kampioenschap, maar hij deed dat met een Mercedes tijdens de GP van Sakhir (P9 en de snelste ronde). Op basis van alleen zijn inzet bij Williams zou Russell vorig seizoen achter Latifi zijn gefinisht: die laatste eindigde in 2020 drie keer als elfde, Russell slechts één keer. Toch opmerkelijk voor een coureur die volgend jaar mogelijk bij Mercedes om de wereldtitel zal strijden.